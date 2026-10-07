Миле Китич с голям концерт в Самоков на 12 декември

Една от най-разпознаваемите звезди на балканската музика – Миле Китич, идва в Самоков за голям концерт на 12 декември 2026 г. Певецът ще бъде първият голям музикален изпълнител, който ще се качи на сцената на новата Арена "СамЕлион" в града.

Билети за събитието вече се продават в системата на eventim.bg, а цената им е 35 евро за билет. В залата ще има и специални ВИП маси за най-големите фенове за звездата, а цените за тях варират от 1000 до 1500 евро.

Миле Китич е на сцената вече повече от пет десетилетия. Роден в Босна и Херцеговина, той започва професионалната си кариера през 70-те години, а големият му пробив идва с легендарната формация "Южни ветар", с която през 80-те години се превръща в една от големите звезди на югославската музика. През годините изпълнителят записва десетки албуми и се утвърждава като едно от най-популярните имена в балканската музика.

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Особено силна е връзката му с българската публика. Неслучайно самият той определя един от концертите си в София като най-хубавия в кариерата си. Защото българската публика не просто слуша песните му, а ги знае и пее заедно с него.

На 12 декември Миле Китич ще срещне отново българските си фенове, този път в Самоков. Публиката ще чуе на живо едни от най-популярните му песни, превърнали се в любими хитове за няколко поколения – от златните години на "Южни ветар" до по-новите му парчета.