"Стига подигравка с детските лекари": Педиатри възмутени, че държавата ги "стимулира" с 1 евро

Държавата е предвидила "стимули" за детските лекари в размер на 1 евро и това е подигравка. Такава позиция зае педиатърът и детски пулмолог доц. Рада Маркова, която коментира последните промени в новоподписания Национален рамков договор.

"Ще си позволя да повдигна тема, която засегна уважаваната от мен д-р Татяна Ралчева, а именно за липсата на детски лекари и за политиката на Държавата за насърчаване на младите лекари за работа като педиатри", написа доц. Маркова.

Тя даде малко "щрихи" от промените в НРД.

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Па думите й се е подписал Националният рамков договор за медицинските дейности 2026 – 2028 г. и сред промените има редица позитивни решения - самостоятелните клинични процедури за детско интензивно лечение, по-облекчената процедура за ЯМР и КТ на деца под обща анестезия, както и включване на имунизацията срещу варицела и профилактиката срещу сезонен грип при децата.

Доц. Маркова обаче е възмутена от представената като стимул мярка за запазване на по-високото заплащане за преглед при специалист по педиатрия от 28 евро.

На този фон НЗОК заплаща за първичен преглед при останалите специалисти почти същата сума - 27 евро.

"Срамота! По-"високото" заплащане е разлика от 1 евро спрямо другите специалисти. Мисля, че това 1 евро е такъв финансов стимул, че ще се извият едни опашки от желаещи за работа, че няма смогване!", иронично коментира доц. Маркова.

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"Стига подигравка с детските лекари!", призова тя.

Какво предвижда НРД?

Националният рамков договор (НРД) за медицинските дейности за периода 2026 – 2028 г. беше подписан в Министерството на здравеопазването от Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Новият договор включва редица промени, свързани с диагностиката, лечението и проследяването на деца.

Сред най-съществените промени за педиатричната помощ е обособяването на две самостоятелни клинични процедури за интензивно лечение на деца – със и без механична вентилация и/или парентерално хранене. Досега тази дейност при децата по документи се е отчитала по процедури, предназначени за възрастни. С новия НРД детското интензивно лечение вече има самостоятелно място в рамковия договор.

Облекчава се и процедурата за извършване на ЯМР или КТ на деца под обща анестезия. Преди изследването ще бъде необходим обстоен преглед от специалист по педиатрия, като отпада изискването за консултация със специалист по образна диагностика. По този начин се премахва една от досегашните задължителни консултации.

В извънболничната помощ се разширяват и възможностите за издаване на направления. Извън определените лимити ще могат да се издават направления за профилактика на деца и възрастни, за пациенти с рискови фактори и за здравноосигурени лица с хронични заболявания, когато направлението е необходимо за продължаване на протокол за скъпоструващо лекарствено лечение.

За децата е от значение и промяната, според която при специализиран преглед по педиатрия се запазва по-високата стойност от 28 евро, докато цената, която НЗОК заплаща за първичен преглед при останалите специалисти, се увеличава от 25 на 27 евро.

НРД 2026 – 2028 включва и промени в профилактиката. В него са включени задължителната имунизация и реимунизация на децата срещу варицела, както и профилактичните ваксини срещу сезонен грип за деца.