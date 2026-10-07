Три години след атаката на "Хамас": Израел почита паметта на жертвите

Израел отбелязва три години от безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. Преди точно три години терористи от "Хамас" убиха 1200 души и взеха 251 заложници, като 7 октомври стана най-смъртоносният ден в историята на Израел. В отговор, израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа. ОЩЕ: Израел е ликвидирал призори лидера на "Хамас". Прикрива ли следи Нетаняху?

Третата годишнина от атаката на "Хамас" ще бъде отбелязана с бдение на мястото на музикалния фестивал „Нова“ близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението.

По повод годишнината ще бъде проведено и събитие на Площада на заложниците в Тел Авив.

Съветът за национална сигурност на Израел предупреди за възможни атаки срещу израелски граждани зад граница и срещу евреи по света. "За терористичните организации, ръководени от Иран и неговите сателитни групировки, "Хамас" и глобалните джихадистки структури това е знаменателна дата", обяви съветът.

Препоръчва се да не се посещават Йордания, Катар и Египет и да не се споделят планове за пътуване в социалните мрежи. Израелските граждани зад граница се призовават да стоят далеч от големи струпвания на хора и от демонстрации.

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Израелският министър на отбраната Израел Кац нареди на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си. Той издаде това нареждане "във връзка с постъпила разузнавателна информация за възможни атаки и атентати на "Хамас" срещу израелските сили". "Ако нашите сили понесат загуби, "Хамас" и населението в ивицата Газа ще платят висока цена, при това в значителни мащаби", допълни министерството.