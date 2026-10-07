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Възнагражденията на медицинските специалисти влизат в парламента

07 октомври 2026, 6:00 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Възнагражденията на медицинските специалисти влизат в парламента

Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден, предаде БНР. Ще има ли по-високи възнаграждения за медицинските специалисти? Един от акцентите е първо гласуване на промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от "Продължаваме промяната". Още: "МВнР спешно да привика Митрофанова": Мирчев пита защо Радев не казва откъде идва атаката в Черно море

Какво друго ще работят народните представители

Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерките и другите медицински специалисти – 140 на сто.

"Възраждане" предлага промени в Закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика.

За второ гласуване е включен и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, внесен от "Прогресивна България".

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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