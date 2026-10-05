Безплатно второ мнение от онколога д-р Мустафа Солак за пациенти от Стара Загора

На 10 октомври 2026 г. пациенти с онкологични заболявания от Стара Загора и региона ще имат възможност да обсъдят своя случай с д-р Мустафа Солак, специалист по медицинска онкология от партньорска болница на „Медикъл Караджъ“ в Истанбул. Инициативата се организира от информационния център, а участието е безплатно.
Д-р Солак ще се запознае предварително с медицинската документация на всеки пациент. Това позволява да бъдат обсъдени конкретният случай, проведеното до момента лечение и възможните следващи стъпки.
Кой е д-р Мустафа Солак?
Д-р Мустафа Солак завършва медицина в университета „Хаджеттепе“, където продължава обучението си по онкология. Професионалният му опит включва и The University of Texas MD Anderson Cancer Center.
Сред клиничните му интереси са:
- рак на гърдата
- рак на белия дроб
- рак на яйчниците
- рак на тестисите
- тумори на главата и шията
- злокачествени заболявания на храносмилателната система
Как ще протече срещата?
Разговорите с д-р Солак ще се проведат на 10 октомври на място в Стара Загора, като за пациентите ще бъдат осигурени преводач и координатор.
За да може специалистът да се запознае предварително със случая, е необходимо наличната медицинска документация да бъде изпратена на „Медикъл Караджъ“ най-късно 3 дни преди обявената дата. Документите могат да включват епикризи, резултати от хистология и имунохистохимия, образни изследвания и информация за проведеното до момента лечение.
След разглеждане на документацията екипът на „Медикъл Караджъ“ ще се свърже с пациента, за да потвърди дали случаят може да бъде обсъден със специалиста и да определи индивидуален час за 10-ти октомври.
Участието е безплатно и не обвързва пациента с последващо лечение.
📅 10 октомври 2026 г.
📍 Стара Загора
📞 0878 500 730
За записване и изпращане на медицинската документация пациентите могат да се свържат с „Медикъл Караджъ“.
Местата са ограничени и е необходимо предварително записване.