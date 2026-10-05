Безплатно второ мнение от онколога д-р Мустафа Солак за пациенти от Стара Загора

На 10 октомври 2026 г. пациенти с онкологични заболявания от Стара Загора и региона ще имат възможност да обсъдят своя случай с д-р Мустафа Солак, специалист по медицинска онкология от партньорска болница на „Медикъл Караджъ“ в Истанбул. Инициативата се организира от информационния център, а участието е безплатно.

Д-р Солак ще се запознае предварително с медицинската документация на всеки пациент. Това позволява да бъдат обсъдени конкретният случай, проведеното до момента лечение и възможните следващи стъпки.

Кой е д-р Мустафа Солак?

Д-р Мустафа Солак завършва медицина в университета „Хаджеттепе“, където продължава обучението си по онкология. Професионалният му опит включва и The University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Сред клиничните му интереси са:

рак на гърдата

рак на белия дроб

рак на яйчниците

рак на тестисите

тумори на главата и шията

злокачествени заболявания на храносмилателната система

Как ще протече срещата?

Разговорите с д-р Солак ще се проведат на 10 октомври на място в Стара Загора, като за пациентите ще бъдат осигурени преводач и координатор.

За да може специалистът да се запознае предварително със случая, е необходимо наличната медицинска документация да бъде изпратена на „Медикъл Караджъ“ най-късно 3 дни преди обявената дата. Документите могат да включват епикризи, резултати от хистология и имунохистохимия, образни изследвания и информация за проведеното до момента лечение.

След разглеждане на документацията екипът на „Медикъл Караджъ“ ще се свърже с пациента, за да потвърди дали случаят може да бъде обсъден със специалиста и да определи индивидуален час за 10-ти октомври.

Участието е безплатно и не обвързва пациента с последващо лечение.

📅 10 октомври 2026 г.

📍 Стара Загора

📞 0878 500 730

За записване и изпращане на медицинската документация пациентите могат да се свържат с „Медикъл Караджъ“.

Местата са ограничени и е необходимо предварително записване.