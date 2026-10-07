Андрей Гюров: Българската територия не се защитава със заровена в пясъка глава

Кандидатът за президент настоя за конкретни мерки след атаката срещу два търговски кораба в Черно море и поиска ускоряване на модернизацията на Българската армия

Денонощие след нападението срещу два търговски кораба в Черно море кандидатът за държавен глава Андрей Гюров настоя президентът, премиерът и правителството да обявят какви конкретни мерки са предприети за сигурността на българските граждани и защитата на страната. „Когато говорим за защита и сигурност, това означава спешни действия. Не е достатъчно да реагираме часове по-късно и да повтаряме общи оценки. Българските граждани имат право да знаят как държавата ги защитава“, заяви Гюров.

Той постави четири конкретни въпроса към изпълнителната власт и президентската институция: какви мерки са предприети след атаката; кога България ще се присъедини към европейската антиракетна коалиция; кога ще бъде преразгледано участието на страната в антидрон инициативата на НАТО; и кога ще бъде ускорено превъоръжаването на Българската армия.

Гюров посочи и че България отсъства от проекта „Наблюдение на Източния фланг“, насочен към усилване на отбраната по въздух, суша и вода, подобряване на военната мобилност, командването, наблюдението, комуникациите, откриването на цели и разузнаването.

По думите му страната се нуждае от модерни радари и интегрирана противовъздушна отбрана, способности за откриване и противодействие на дронове, защитени комуникации и командване, достатъчни боеприпаси и логистика, високоточни и далекобойни способности и добре подготвен личен състав.

„Ще настоявам тези способности да бъдат интегрирани с НАТО и да укрепват ролята на България по Източния фланг и в Черноморския регион. Парите за отбрана трябва да се превръщат в реална бойна готовност, а не просто в списък от скъпи договори“, подчерта Гюров.

Кандидатът за държавен глава заяви, че като върховен главнокомандващ няма да „управлява“ армията вместо изпълнителната власт, а ще работи за силна, модерна и добре подготвена Българска армия, за изпълнение на поетите ангажименти и за активната роля на страната в общата сигурност на съюзите, в които членува.

„Ще следя и ще информирам обществото за всяка стъпка, която трябва да бъде предприета – включително за инвестициите в собствени производствени способности и технологичен капацитет. България трябва да има способности да защитава гражданите си и да не допуска да бъде обект на чужди агресивни провокации“, каза още Андрей Гюров.