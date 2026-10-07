След 300 сигнала за 8 месеца: Румъния намалява популацията на мечки със закон

Закон, насочен към намаляване на популацията на мечките в Румъния, беше обнародван от президента на страната Никушор Дан.

Законът ще позволи превантивният отстрел на 859 кафяви мечки тази година. Освен това още 110 защитени едри диви животни ще могат да бъдат отстреляни като мярка за намеса, ако представляват заплаха за човешкия живот.

Някои представители на местната власт обаче предупреждават, че вече не е възможно квотата за тази година да бъде изпълнена, тъй като продължилите месеци наред правни спорове са оставили твърде малко време за реакция.

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Само през първите 8 месеца на годината властите са регистрирали близо 300 сигнала за присъствие на мечки в населени места в Румъния. Броят на нападенията също е нараснал значително, като все повече инциденти завършват с пострадали хора, предаде БНР.

Източник: Pixabay

В края на май български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като ѝ хвърлил храна. В северната ни съседка храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи (1909 евро – 5727 евро).

Румъния има най-голям брой кафяви мечки в Европа или 3 пъти повече, отколкото е оптималният брой от гледна точка на територията, като популацията непрекъснато нараства, показват данните на ресорното ведомство.

В началото на годината министърът на околната среда Диана Бузояну съобщи, че се планира хиляди километри електрически огради да бъдат инсталирани в Румъния, за да се ограничат ситуациите, в които хората влизат в контакт с диви животни.

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