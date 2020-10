СЗО предупреди: Да не се разчита само на блокади срещу коронавируса

д-р Дейвид Набаро заяви, че подобни ограничителни мерки трябва да се преприемат само като крайна мярка,

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ