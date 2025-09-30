Усмивката, за която мечтаете – среща с д-р Бирсен Юрдаер в София

На 11 октомври 2025 г. (събота) Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ отново ще посрещне в София д-р Бирсен Юрдаер – позната като „денталният специалист на звездите от турския екран“. Тя има дългогодишен опит в създаването на здрави и красиви усмивки и ще сподели кои са най-модерните решения в стоматологията днес.

Какво ще научите на срещата?

Как имплантите и синус лифтът могат да възстановят липсващи зъби и да осигурят здрава основа за бъдещи конструкции.

Как коронките и фасетите (включително Lumineers) връщат естествения вид на зъбите и създават хармонична усмивка.

Какво представлява естетичният дизайн на усмивката – индивидуален подход според вашите черти.

Как алайнерите предлагат дискретен и удобен начин за изправяне на зъбите без брекети.

Как лазерното избелване и дълбокото почистване могат да направят зъбите по-здрави, по-чисти и по-блестящи.

За кого са подходящи срещите?

Срещите са подходящи за всички, които имат нужда от възстановяване на зъбите си, но и за хора, които искат просто да усъвършенстват усмивката си. Независимо дали обмисляте поставяне на импланти, смяна на стари коронки или естетична промяна, ще получите ценна информация за съвременните методи, които се прилагат успешно в чужбина.

Защо си заслужава да дойдете?

Ще получите ясна и достъпна информация от специалист, който ежедневно работи с най-новите технологии в стоматологията. Ще разберете как различните методи могат да се приложат във вашия случай и какви резултати е реалистично да очаквате. Освен това ще научите как модерните техники правят лечението по-бързо, по-щадящо и с трайни резултати.

Кога и къде?

Дата: 11 октомври 2025 г. (събота)

Място: София

Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване!

Запазете своето място още днес: 0878 500 730

Повече информация: www.medikara.bg/freeconsults/birsen-11-10-25