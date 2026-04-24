Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Здравеопазването с добри показатели, но болниците са под риск: Предупреждение от д-р Иван Маджаров

24 април 2026, 8:52 часа 337 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В България имаме над средноевропейското ниво качество и достъпност на здравеопазването. Но едно е ясно – две години няма промени в цените на медицинските дейности, които се заплащат със здравноосигурителните вноски. Лечебните заведения трябва да свиват своите разходи и не могат да увеличат възнагражденията. Това каза зам.-председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров в ефира на Нова телевизия. Той коментира искането за 25% увеличение на цената на всички медицински дейности. 

ОЩЕ: Здравен парадокс: В бедна България влизаме веднага, а в богата Европа чакат 3 месеца за преглед и 4 за операция

Попитан трябва ли да се повишат здравните вноски, той отговори, че трябва да се направи анализ. Медикът беше категоричен, че "не можем да постигнем европейско здравеопазване с неевропейски вноски".

Д-р Маджаров коментира, че липсват контролни механизми по отношение на принципа парите следват пациента. Също така подчерта, че трябва да се въведе електронна здравна карта за пациентите.

Относно темата за огромните разлики в цените на лекарствата, които закупуват лечебните заведения, зам.-председателят на  БЛС каза, че няма информация как стои въпросът.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Болници Клинични пътеки Иван Маджаров здравеопазване цени на лекарствата
