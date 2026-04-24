Парното в София спира поетапно, "Топлофикация" предупреди за наближаващия отчет

24 април 2026, 16:17 часа 524 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Поради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури „Топлофикация София“ започва поетапно спиране на отоплението от 27 април 2026 г. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология - очаква се до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма. Живущите в сгради - етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание.

Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител, съобщиха от "Топлофикация".

Отчетът на измервателните уреди

За клиентите, обслужвани от „Топлофикация София“ ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

Дружеството обръща внимание, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

В случай че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет. Услугата се заплаща съгласно ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.

Димитър Радев Отговорен редактор
