Изтекъл имейл: Пентагонът обсъжда изключване на Испания от НАТО, подпалва пак военни страсти за Фолкландските острови

Вътрешен имейл от Пентагона очертава варианти за наказание от страна на САЩ на съюзници от НАТО, за които се смята, че не са подкрепили американските операции във войната срещу Иран. Сред тези опции попада още изключване на Испания от Алианса и преразглеждане на позицията на Съединените щати по отношение на претенциите на Великобритания към Фолкландските острови, съобщава пред Reuters американски представител.

България не се споменава - поне не и в информацията за бележката на Пентагона, изнесена от конкретния източник.

Вариантите са подробно описани в мейл, изразяващ недоволство от възприеманото нежелание или отказ на някои съюзници да предоставят на САЩ достъп, бази и права за прелитане за войната с Иран, казва служителят, който говори при условие за анонимност. Описаните опции са циркулирали на високи нива в Пентагона.

Един от вариантите в мейла предвижда отстраняване на страни с твърди позиции от важни или престижни постове в НАТО, казва представителят на САЩ - страна, която сама обмисля излизане от Алианса и го счита за неефективна структура, по думи на самия президент Доналд Тръмп.

Пентагонът не обсъжда излизане на САЩ от НАТО

Имейлът обаче не предполага, че САЩ биха могли да се оттеглят от НАТО, посочва Reuters. Той също така не предлага закриване на бази в Европа.

Длъжностното лице обаче отказва да каже дали вариантите включват широко очакваното изтегляне на част от американските сили от Европа.

Публичната позиция на Пентагона

Помолен за коментар относно изтеклата информация, прессекретарят на Пентагона Кингсли Уилсън отговаря: „Както каза президентът Тръмп, въпреки всичко, което САЩ са направили за нашите съюзници от НАТО, те не бяха до нас".

Снимка: испанският премиер Педро Санчес, Getty Images

„Министерството на отбраната ще се погрижи президентът да разполага с надеждни варианти, които да гарантират, че нашите съюзници вече няма да са само „хартиен тигър“, а ще изпълняват своята част от задълженията. Нямаме какво друго да добавим по отношение на вътрешните обсъждания в тази връзка“, добавя Уилсън.

Междувременно Испания, която не се съобрази с увеличаването на разходите за отбрана до 5% от БВП за страни членки на НАТО до 2035 г., не вярва, че САЩ ще замразят членството ѝ в Алианса.

Фолкландските острови също са тема за САЩ: На Великобритания или на Аржентина са?

В бележката на Пентагона се съдържа и предложение да се обмисли преоценка на дипломатическата подкрепа на САЩ за дългогодишни европейски „имперски владения“ - например Фолкландските острови в близост до Аржентина. На уебсайта на Държавния департамент се посочва, че островите се управляват от Обединеното кралство, но все още претенции има Буенос Айрес. Аржентинският президент Хавиер Милей е близък съюзник на Тръмп.

Великобритания и Аржентина воюваха в кратка война през 1982 г. за островите, след като Аржентина направи неуспешен опит да ги завземе. Около 650 аржентински войници и 255 британски войници загинаха, преди Аржентина да се предаде.

Тръмп многократно е обиждал британския премиер Киър Стармър, наричайки го страхлив заради нежеланието му да се присъедини към войната на САЩ с Иран. Заявявал е дори, че Стармър „не е Уинстън Чърчил“, и е описвал британските самолетоносачи като „играчки“.

Първоначално Великобритания не удовлетвори искането на САЩ да позволи на самолетите им да атакуват Иран от две британски бази, но по-късно се съгласи на отбранителни мисии, насочени към защита на жителите на региона, включително британски граждани - на фона на иранските ответни удари.