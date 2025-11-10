Ръководството на Левски постави важна задача пред Хулио Веласкес след загубата от ЦСКА

Ръководството на Левски е поставило важна задача пред треньора на тима Хулио Веласкес и неговите играчи след загубата от ЦСКА във Вечното дерби. „Сините“ шефове са категорични, че отборът трябва на всяка цена да спечели всички оставащи срещи до края на годината. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „армейците“ удариха Левски с 1:0 на Националния стадион „Васил Левски“ през уикенда, а поражението бе прието много тежко от управниците на „синия“ клуб.

В Левски искат пет победи от пет мача до края на годината

На Левски им предстоят общо пет мача до края на 2025 година. „Сините“ имат гостувания на Монтана, Славия и Спартак Варна, както и домакинство на Септември София в Първа лига. Последният двубой за годината пък е от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България като в него столичния гранд ще се изправи срещу третодивизионния Витоша Бистрица. Въпросните мачове ще се проведат между 23 ноември и 15 декември, тъй като в момента предстои пауза за националните отбори.

"Сините" работят усилено и по зимната селекция

Шефовете на Левски са категорични, че „сините“ не трябва да губят точки в първенството до началото на зимната пауза, за да могат да влязат в пролетния полусезон като фаворит за титлата в Първа лига. Отпадане за Купата от Витоша Бистрица пък въобще не е коментирано на „Герена“. Босовете на столичани също така работят усилено по зимната селекция в тима като се очаква Левски да привлече поне двама нови футболисти.

