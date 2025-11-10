Данните показват: Премахването на електромобилите няма да облекчи паркирането в София

Премахването на електромобилите няма да реши проблемите с паркирането в София. Само 13% от местата за паркиране в зоните са в употреба, останалите са заети от живущи. Eлектрическите автомобили заемат незначителна част от местата в зоните. Това се казва в позиция на Асоциацията на собствениците на електромобили в България (АСЕБ) относно предложението на общински съветници в София за премахване на безплатното паркиране на електрически автомобили.

Къде е проблемът и как да се реши?

От АСЕБ посочват, че анализът на данните от отчетите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) показва, че едва 13% от местата в зоните за платено паркиране в столицата се използват реално за почасово паркиране. Останалите 87% са трайно заети от живущи, служебни абонаменти, дипломатически автомобили и превозни средства на държавни и общински институции. Електромобилите заемат незначителна част от общия капацитет.

В София има над 850 000 регистрирани автомобила, докато общият брой паркоместа в синя и зелена зона е 33 555. В същото време издадените стикери за локално паркиране са над 36 000, служебните абонаменти – около 2 000, а дипломатическите места – над 800.

"Тези числа ясно показват, че проблемът не е в електромобилите, а в недостига на места и неефективното регулиране на стикерите за живущи. Без значително увеличаване на капацитета за паркиране чрез изграждане на нови общински паркинги и по-строг контрол върху издаването на стикери, всякакви ценови промени – като въвеждане на "червена зона" или повишаване на таксите – ще имат ограничен ефект, засягайки само споменатите 13% от местата", смятат от Асоциацията.

Според тях безплатното паркиране е единственият реален стимул, който общината предоставя за насърчаване на покупката на по-чисти, тихи и устойчиви превозни средства.

Към 10 ноември 2025 г. в България има едва 24 793 електрически автомобила, от които под 11 500 са регистрирани в София – далеч под прага, при който могат да окажат осезаемо въздействие върху заетостта на зоните.

От АСЕБ предлагат постепенно и предвидимо премахване на безплатното паркиране едва след постигане на конкретен дял на електромобилите от общия автомобилен парк, при който това би имало измерим екологичен и транспортен ефект. "Само така може да се гарантира справедлив преход, който запазва стимулите за чиста мобилност, без да ощетява нито гражданите, нито околната среда", се казва в позицията им.