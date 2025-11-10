Войната в Украйна:

Данните показват: Премахването на електромобилите няма да облекчи паркирането в София

10 ноември 2025, 09:25 часа 445 прочитания 0 коментара
Данните показват: Премахването на електромобилите няма да облекчи паркирането в София

Премахването на електромобилите няма да реши проблемите с паркирането в София. Само 13% от местата за паркиране в зоните са в употреба, останалите са заети от живущи. Eлектрическите автомобили заемат незначителна част от местата в зоните. Това се казва в позиция на Асоциацията на собствениците на електромобили в България (АСЕБ) относно предложението на общински съветници в София за премахване на безплатното паркиране на електрически автомобили.

ОЩЕ: И електрическите коли ще плащат за паркиране в София, ето колко

Къде е проблемът и как да се реши?

От АСЕБ посочват, че анализът на данните от отчетите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) показва, че едва 13% от местата в зоните за платено паркиране в столицата се използват реално за почасово паркиране. Останалите 87% са трайно заети от живущи, служебни абонаменти, дипломатически автомобили и превозни средства на държавни и общински институции. Електромобилите заемат незначителна част от общия капацитет.

В София има над 850 000 регистрирани автомобила, докато общият брой паркоместа в синя и зелена зона е 33 555. В същото време издадените стикери за локално паркиране са над 36 000, служебните абонаменти – около 2 000, а дипломатическите места – над 800.

ОЩЕ: Губим милиони на година от SMS паркирането: "Спаси София" алармира

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Тези числа ясно показват, че проблемът не е в електромобилите, а в недостига на места и неефективното регулиране на стикерите за живущи. Без значително увеличаване на капацитета за паркиране чрез изграждане на нови общински паркинги и по-строг контрол върху издаването на стикери, всякакви ценови промени – като въвеждане на "червена зона" или повишаване на таксите – ще имат ограничен ефект, засягайки само споменатите 13% от местата", смятат от Асоциацията.

Според тях безплатното паркиране е единственият реален стимул, който общината предоставя за насърчаване на покупката на по-чисти, тихи и устойчиви превозни средства.

Към 10 ноември 2025 г. в България има едва 24 793 електрически автомобила, от които под 11 500 са регистрирани в София – далеч под прага, при който могат да окажат осезаемо въздействие върху заетостта на зоните.

ОЩЕ: Предложение: Цените за синя и зелена зона в София скачат двойно

От АСЕБ предлагат постепенно и предвидимо премахване на безплатното паркиране едва след постигане на конкретен дял на електромобилите от общия автомобилен парк, при който това би имало измерим екологичен и транспортен ефект. "Само така може да се гарантира справедлив преход, който запазва стимулите за чиста мобилност, без да ощетява нито гражданите, нито околната среда", се казва в позицията им.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Синя зона Електромобили зелена зона платено паркиране безплатно паркиране
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес