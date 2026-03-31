На фона на пълни болници и бум на заразата: Антиваксъри са се мобилизирали срещу ваксинацията за морбили

Антиваксърски профили и групи в социалните мрежи са се мобилизирали в последните дни в опит да подкопаят усилията на здравните власти и общопрактикуващите лекари да наваксат пропуските в имунизационния обхват на децата срещу морбили. За това сигнализират в свой пост във Фейсбук от "Национална мрежа на здравните медиатори".

По всичко личи, че антивакс настроенията имат своите поддръжници.

"Не ме е страх от никакви болести, новини не слушам и не ме интересува. Морбилито е най-обикновена шарка, само всяват страх сред хората, както през измислената пандемия, за да ги накарат да се ваксинират", гласи анонимен коментар в социалните мрежи.

Ефектът от имунизацията

От организацията припомнят, че у нас преди въвеждане на масова имунизация през 1969 г. 144 души годишно са умирали от морбили и неговите усложнения, а след въвеждането на имунизация смъртността пада до 2 души годишно.

"Да си припомним последната епидемия от морбили в България през 2009-2011 г., когато в страната заболяват 24 410 души. Най-много сред тях са децата – 86%, като 15.6% от всички заболели са кърмачета, неподлежащи на ваксинация. При 34% от заболелите от морбили през 2009-2011 г. са установени усложнения, като 20% от тях са развили пневмония, 11% диария или коремна болка. При 14 деца е диагностициран енцефалит - мозъчно възпаление. 24 души умират от усложнения, 20 от които са деца", пишат още от организацията.

Случаите растат, болниците са пълни

Вчера здравното министерство съобщи, че случаите се увеличават, като в 3 области в страната са регистрирани общо 43 случая на морбили.

От тях 37 са в община Бяла Слатина, 2 в община Плевен и по 1 случай в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч. Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква.

Най-много са заболелите деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Мъж на 25 г., който живее в община Ловеч и жена на 48 г., която живее в община Плевен.

Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България. Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари.

Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.

Местните лечебни заведения обаче вече се задъхват. В инфекциозното отделение на болницата в Бяла Слатина са настанени 13 деца с морбили. По думите на болницата д-р Светлана Тодорова, само през уикенда са хоспитализирани още 8 деца. Особено притеснителен е случай на дете от село в Козлодуй, за което няма данни да е било в контакт със заразени или да посещава детско заведение.

Инфекциозното отделение е единственото в района и вече работи над капацитета си. Отворени са допълнителни легла от други отделения, но ресурсите са ограничени, защото няма достатъчно персонал, който да обезпечи всички пациенти.

Лекарите предупреждават, че при част от децата болестта не протича леко. Наблюдават се усложнения като пневмонии и висока температура. Морбили е силно заразно заболяване, като един болен може да зарази до 15-20 души.

Болестта не е безобидна, потвърди и д-р Аспарух Илиев. Според него тя може да има усложнения, дори фатален изход, като възрастните пациенти често боледуват по-тежко от децата.

"Провеждайте адекватно имунизацията на малките деца, а ако като възрастен не знаете дали сте били имунизирани, просто си поставете една доза", призова той.

Издирват деца без ваксини

Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация/реимунизация срещу морбили.

Министерството на здравеопазването отново призова всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок.

Експерти са категорични, че навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му.