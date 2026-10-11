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"Здравният министър беше като апендикс, а той е отговорен": Създателят на НЗОК за политическия чадър върху здравните далавери

11 октомври 2026, 11:24 часа 820 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Здравният министър беше като апендикс, а той е отговорен": Създателят на НЗОК за политическия чадър върху здравните далавери

Случилото се в пловдивската болница "Св.Георги" не може да стане без политически чадър. Вероятно става въпрос и за борба между кланове с различни интереси в едно и също населено място. Здравните власти във всички аспекти са мълчали и изведнъж полицията се самосезира за медицински нередности. Как си представяте, че полицията има представа какво се случва в медицината, а здравните власти мълчат?

Такова мнение изрази бившият министър на здравеопазването, създател и първи управител на НЗОК, д-р Илко Семерджиев.

"Имаме битка между лобита и очевидно се е водила чрез инструментариума на силовите ведомства, докато здравните власти са спали", добави той.

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"Кой дава парите и откъде идват? НЗОК не получава повече пари, парите идват от отчетена задължителната здравно-осигурителна вноска и те не зависят от политиците. 2012 г. взеха над 2 млрд. лв. от НЗОК. Програмата на Прогресивна България, ще видите на първа страница в здравния раздел, пише поетапно всяка година увеличаване на БВП за здравеопазване, за да се намали доплащането от пациентите. За 2025 г. процентът е 5,5, за 2026 г. падна на 5,3%, за 2027 г. е планиран 5%, а за 2028 г. на 4,9%. Това е уникално лицемерие!", каза д-р Семерджиев.

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Източник: БГНЕС

Бездействието на институциите

Според него Пловдив става интересен напоследък. "Имам чувството, че управлението на страната се е преместило там и всички битки се водят на пловдивски терен. Имам обяснение, но не смея да ги изрека в ефир. Това, което лично ме учудва, че в системата на здравеопазването трябва да влязат прокуратура, полиция и да третират участниците в нея като ОПГ. А къде бяха в същото време, къде беше ръководството на тази болница "Свети Георги"? Тя е получавала тези приходи, осчетоводявала ги е и преразпределяла. Имат 49 легла и 24 000 хоспитализации, това е невъзможно! Къде беше РЗОК? Къде беше районната колеги на БЛС – колегата председател на Етичната комисия? А и до ден днешен не са излезли с позиция по случая. Министърът на здравеопазването беше като апендикс в тази пресконференция, а той е отговорен. Не защото конкретният министър подлагам на критика, но този човек, сега е министър, беше 20 години в тези система, беше началник на дирекция, а после и зам.-министър", уточни медикът пред БНР.

"Ние не просто не променяме, а ги влошаваме нещата, това тръгна в момента, в който одържавиха НЗОК, тя имаше друга структура, управляваше се на друг принцип, избираше се УС на професионален принцип", смята бившият здравен министър.

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"Сега имаме само един Надзорен съвет, назначен от МС, а управителят се назначава от НС. Нали осъзнаваме, че всички тези хора ще се обърнат към своите началници - политиците, а не към осигурените, които дават парите. Това одържавяване на НЗОК се грижи за началниците си, а не за своите осигурени", добави той.

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Здравеопазване Пловдив Илко Семерджиев УМБАЛ Св. Георги УМБАЛ "Св. Георги"
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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