Бивш здравен министър за източването на Касата: Защо "парите следват пациента" и защо още ползваме "недоразумението клинична пътека"?

При източването на НЗОК има субективни и обективни фактори. Те би трябвало да вълнуват Министерство на здравеопазването, а ние да чуваме отговори, идеи и решения за развитие, но подобно нещо не се очаква.

Това коментира бившия здравен министър д-р Стефан Константинов по повод предполагаемата схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Според разследващите злоупотребите са за около 3 млн. евро и са извършвани през последните 3 години, а предполагаемата схема е действала от 2021 г. Един от най-сериозните детайли, изнесени от разследващите, е свързан с начина, по който според тях са били освобождавани легла за следващи пациенти. Има данни за пациенти с лоши медицински показатели, при които е била използвана кръв, взета от друг човек с добри показатели, за да може първият пациент да бъде изписан, леглото да бъде освободено и на негово място да бъде приет друг. Според разследващите кръв е била взимана включително от медицински сестри и санитари. Проверява се и информация за кратък престой на част от пациентите, след което те са били изписвани, за да бъдат приемани други и да бъдат отчитани нови клинични пътеки. Има и данни за изцяло фалшиви хоспитализации.

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Защо мантрата "парите следват пациента" още е валидна?

"При източването на здравната каса субективният фактор без съмнение има значение. Във всяка човешка дейност се намират алчни лица, готови да минат по ръба на закона или направо да го прескочат, само и само да си набавят облаги. За това съществува контрола, за това има правоохранителната система – да се разкриват и санкционират нарушенията. Но много по-важни от отделната личност са обективните фактори. Тези, които осигуряват необходимата среда злоупотребите да се случват, толерират или дори насърчават. Тук е ролята на политиците - да променят системата така, че да ги сведат до минимум . Обективните фактори могат да направят всеки контрол слабо ефективен, а следящите реда органи – превръщат често в обикновени бухалки за лични/корпоративни вендети", коментира д-р Стефан Константинов.

Той постави няколко въпроса, инспирирани от поредния скандал, който обаче, според него, "до дни ще е забравен":

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"Защо лице на ръководна позиция в държавна болница може паралелно да развива частен бизнес със сходен предмет на дейност?

Защо мантрата „парите следват пациента“ над четвърт век е абсолютен господар в здравната ни политика? Какво се очаква да видят лекарите зад страданието на хората – техните болки, или това, което ги следва?

Защо има толкова много и абсолютно неравнопоставени болници? Как те биха съществували (и трупали печалби!), без да търсят всяка възможност за набавяне на финансова изгода?

Защо при намаляващо население хоспитализациите растат? Защо институциите жонглират с точната им бройка, а не ползват единна методика за определянето им?

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Защо още ползваме недоразумението клинична пътека?

Защо няма ограничение в броя мандати на директори, защо се търсят удобни калинки за ръководни постове, защо лошите практики се толерират и закрилят, а противопоставящите им се са неудобни и нежелани?"

Според Константинов това са малка част от темите, които би трябвало да вълнуват Министерство на здравеопазването, "а ние да чуваме отговори, идеи и решения за развитие".

"Това очакваме. Шегувам се. Нищо подобно не очакваме. Заучени кухи фрази, малко насилствена усмивка за пред медиите плюс имитация на компетентност. Това стига на електората, достатъчно е да се водиш „управленец“. И зрелища, пардон, акции", добави той.