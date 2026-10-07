"Трудно без чадър": След скандала в пловдивската болница за мнозина "здравната ни система е така организирана, че да бъде източвана"

Здравната ни система е така организирана, че да бъде източвана. Получавате за това, за което плащате, не за това, което искате. Плащате на леглоден, ще има леглодни, без значение реални, или не, плащате на операция, ще има операции, без значение нужни или не.

Това коментира математикът Лъчезар Томов по повод предполагаемата схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Според разследващите злоупотребите са за около 3 млн. евро и са извършвани през последните 3 години, а предполагаемата схема е действала от 2021 г.

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Един от най-сериозните детайли, изнесени от разследващите, е свързан с начина, по който според тях са били освобождавани легла за следващи пациенти. Има данни за пациенти с лоши медицински показатели, при които е била използвана кръв, взета от друг човек с добри показатели, за да може първият пациент да бъде изписан, леглото да бъде освободено и на негово място да бъде приет друг. Според разследващите кръв е била взимана включително от медицински сестри и санитари. Проверява се и информация за кратък престой на част от пациентите, след което те са били изписвани, за да бъдат приемани други и да бъдат отчитани нови клинични пътеки. Има и данни за изцуло фалшиви хоспитализации.

"Сменете схемата на заплащане и източването ще спре. Александър Дюма са му плащали на ред, затова е създал едносрично отговарящия слуга Гримо, за да има максимум страници с минимум усилие. Сменили му схемата на заплащане, той махнал едносрично отговарящите персонажи", пише още Томов.

"Не може без чадър"

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"Средствата на НЗОК не са държавни пари! Държавни пари няма! Има пари на данъкоплатците! Слушам новините за пловдивската болница и арестуваните лица за злоупотреби със средства от НЗОК. Освен от колосалните кражби, за които се съобщава, съм крайно възмутена и от твърденията за практики, при които лежащо болни пациенти с лоши показатели са изписвани, за да бъдат приемани други почти здрави за поредната клинична пътека. Ако тези твърдения са истина, това са престъпления, които са отвъд всякакъв човешки морал. Това са действия, които трябва да бъдат разследвани и санкционирани с цялата строгост на закона", написа бившият кандидат за кмет на община Приморско Ваня Андонова.

"Нека започнем оттам, че стотици хиляди хора и фирми внасят огромни суми всеки месец под формата на данъци и осигуровки, и стигнем дотам, че също толкова хора са принудени да доплащат непосилни суми за лечение, лекарства и здравни услуги. А най-тревожното е усещането, че подобни практики не са единични случаи, а са се превърнали в модел, който години наред е оставян без достатъчен контрол", добави тя.

Според Андонова възникват въпросите как е възможно подобна схема да функционира толкова дълго? "Кой е упражнявал контрол и кой не го е упражнявал? Дали по веригата няма хора, които са се отчитали на когото трябва и както трябва? Защото това мащабно безобразие от подобен характер трудно би могло да съществува с години без чадър, бездействие или съдействие на определени нива", категорична е тя.

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"И още...защо частните болници никнат като гъби след дъжд, докато редица държавни и общински болници изнемогват финансово и трудно покриват дори основните си разходи? Необходим е изключително строг контрол върху дейността и финансирането на всички болници, без значение дали са частни, държавни или общински. Необходима е пълна проследимост на средствата от НЗОК, реален контрол върху клиничните пътеки и персонална отговорност при установени злоупотреби. И въпреки това усещането ми, че здравната ни система е чиста мафия, няма да изчезне. Всеки месец плащаме осигуровки и данъци в хиляди. Имаме право да знаем къде отиват всички тези пари. Срещу тях имаме право да получаваме адекватно лечение без доплащания", заяви Андонова.

По думите й човешкият живот и здраве не могат да бъдат превръщани в счетоводна единица по поредната клинична пътека. "Необходима е цялостна реформа на българското здравеопазване. Не козметични промени, уважаеми, а счупване на всички стари модели. Не поредната проверка след поредния скандал. А система, в която парите следват реалното лечение на пациента, контролът да е постоянен, злоупотребите да имат последствия, а човешкият живот да стои над всички печалби", смята тя.

"Кражбата, далаверата и арогантността са толкова големи"

"Това е моралът на тези, които ни лекуват! Мои роднини и приятели са лекари и ги уважавам безкрайно, но в същото време “изключенията” са множество, а клоаката в пловдивското здравеопазване и в частност “Св.Георги”, е огромна! За нея знам от въпросните мои близки и приятели, но и от клиенти, потърпевши от “системата”! В повечето катедри на университетската болница има лекари, които карат поредния 4-ти, 5-ти мандат, при факта, че можеш да бъдеш шеф на катедра само два мандата! Кражбата, далаверата и арогантността са толкова големи, че не могат да си затворят устата!", пише адвокат Атанас Костов.

"Плагиатство, бутане напред на любовници, на мама и на татко детето са лекари, но ти не, защото “те са по-кадърни” от теб и т.н! Фалшиви документи, неистински епикризи, лъжесвидетелстване на лекари в съда, източване на здравната каса, лекарства, които или липсват или не се предписват, огромни далавери с обществени поръчки за милиони! Това са хората, които ни лекуват! Господ да ни пази!!! Докога! Ще спрете ли да бъдете орки!", призова той.