Спортът и доброто се обединяват в подкрепа на Цветан!

Млади хора се обединяват за набирането на средства за лечението на техния приятел Цветан (Цецо) от град Лом. Благотворителен футболен турнир ще се проведе в София в дните 13 и 14 юни 2026 г. в двора на 40 СУ "Луи Пастьор" в "Люлин". Замисълът е чрез спорта да се обединят приятели, бивши съученици и жители на квартала около една благородна кауза. В турнира ще участват 4 отбора, а събраните средства ще бъдат насочени към лечението на Цецо. Освен благотворителната цел, събитието има за цел да насърчи спорта, приятелството и взаимопомощта между младите хора, обясниха организаторите.

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Лечението

Животът на Цветан и неговото семейство се преобръща из основи през 2023 година. Тогава, след внезапна и страшна диагноза, лекарите откриват мозъчен тумор. Следва незабавна, спешна операция в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София, а след нея – дълги, изтощителни месеци на химио- и лъчетерапия. С много кураж, воля и вяра, Цветан преминава през този ад, вярвайки, че най-лошото е зад гърба му.

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За съжаление, през април 2026 г. болестта се завръща с пълна сила. В търсене на шанс за живот, семейството заминава в Турция. Лекарите там имат готовност да се борят за Цветан, но лечението ще премине през два изключително сложни етапа.

Сумата за първата операция на ставата е 75 000 евро – сума, която е абсолютно непосилна за неговите близки. Разходите за последващото отстраняване на тумора и лечението тепърва ще бъдат уточнявани.

Цветан има огромно желание за живот, но в този момент силите му не стигат да извърви пътя сам. Той има нужда от нас. Всяко дарение, всяко споделяне на кампанията и всяка протегната ръка са искрица надежда за него и семейството му.

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