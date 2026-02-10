4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 9 - 15 февруари 2026

Връзките най-накрая се подобряват за четири зодиакални знака през седмицата от 9 до 15 февруари 2026 г. Един от най-мощните транзити на 2026 г. се случва тази седмица на 13 февруари, когато Сатурн преминава в Овен.

Има голяма колективна енергия, която ви подтиква да приемете промяната в себе си и във връзката си. Това е моментът да се доверите, че каквото и да се случи, е за ваше най-висше добро. Не можете да контролирате събитията, които ще се случат през следващата седмица. Тези астрологични знаци обаче избират да ги използват, за да подобрят любовния си живот.

Телец

Създайте пространство за любовта, която искате, Телец. Последната четвърт на Луната в Скорпион в понеделник, 9 февруари, ви кани да създадете пространство за любов. Независимо дали става въпрос за емоционално или физическо пространство, уверете се, че не се вкопчвате в някаква болка или проблеми от миналото си.

Ако сте необвързани, важно е да изчистите преживяното, за да не го пренасяте в нова връзка. Луната в Скорпион ви позволява да се освободите от това, от което вече не се нуждаете. Уверете се, че не позволявате на бившия си партньор да има достъп до вас и не се зацикляйте в мисълта, че всички са еднакви.

Последната четвърт на Луната в Скорпион носи време за изцеление на съществуващата ви връзка. Съсредоточете се върху любовта, която чувствате, и бъдете честни. Скорпионът повдига теми, които обикновено избягвате. Изберете открита и честна комуникация и връзката ви със сигурност ще се подобри.

Рак

Любовта винаги пристига точно навреме. Трябва да обърнете голямо внимание на всяка комуникация, която получавате в или около четвъртък, 12 февруари. На този ден Меркурий се съединява със Северния възел в Риби, носейки новини, предложения и възможности за нова любов.

Това, което започва сега, не е просто нова романтична афера, а път към нова ера. Независимо дали срещнете някого неочаквано, чуете от някого изневиделица или внезапно осъзнаете, че вече сте се влюбили във вечната си любов, това, което възниква през този период, има потенциала да промени живота ви.

На 12 февруари ще ви се представи възможност да растете с партньора си и да подобрите връзката си. Това е вашият шанс да оставите зад гърба си всяка рутина и да се впуснете в нова и целенасочена мисия с човека, когото обичате. Доверете се накъде ви води тази енергия, Раци. Може да се наложи да напуснете зоната си на комфорт, но със сигурност си заслужава.

Дева

Романтиката се завръща. Венера навлиза в Риби във вторник, 10 февруари, създавайки перфектна възможност да срещнете някой нов или да развиете съществуваща връзка в живота си. Това е особено вярно, след като Сатурн напусне Риби на 13 февруари, което ще ви позволи да прегърнете всичко, на което ви е научила тази фаза.

Не чакай някой специален. Вместо това, прегърни малките моменти, за да напишеш своя собствена любовна история. Венера в Риби може да съживи романтичния ти живот или просто да ти помогне да се насладиш по-пълноценно на самотния живот.

Ако вече сте намерили своята половинка, очаквайте да навлезете във фаза на блажена романтика. Венера остава в Риби до 6 март. Насладете се на времето с партньора си, задълбочете емоционалната си връзка и научете нови начини да се обичате през това време. Венера в Риби подобрява всяка връзка, като ви забавя и ви помага да видите по-висшата цел в любовта, която споделяте.

Везни

В петък, 13 февруари, Сатурн преминава в Овен, започвайки двугодишно пътешествие във вашия дом на взаимоотношенията. Сатурн остава в Овен с Нептун до януари 2028 г., помагайки ви да излизате на срещи с цел, да намерите вечната си любов и да преминете през кармичните си уроци.

Сега всичко си идва на мястото. През това време няма случайни срещи, Везни. В момента, в който най-накрая решите какво искате, вселената се наговаря, за да го осъществи.

Колкото и Сатурн да ви кара да инвестирате усилия и енергия във връзка, той също така помага за заздравяването на връзката. Това е перфектната енергия, за да се обвържете със съществуващ партньор или да подобрите връзката. Изисква честност, старание и способност за съвместна работа, но това, което създавате, си заслужава усилията.

