Ретрограден Меркурий от 26 февруари 2026 г. Съвети за всяка зодия

25 февруари 2026, 12:27 часа 0 коментара
На 26 февруари 2026 г. Меркурий предприема своето ретроградно движение, което ще продължи до 20 март и ще се случи в знака Риби – най-мъглявият, чувствителен и интуитивен от Зодиака. През този период логиката може леко да се поколебае, думите да станат по-неточни, а емоциите може да заемат централно място. Но няма нужда да се тревожите: това време има своите скрити бонуси. Ето какво може да очакват различните зодии и как да се справите с това предизвикателство. 

Овен

За Овен този период е за пауза, а не за инерция. Меркурий в Риби сякаш ви моли да забавите темпото и да не изисквате мигновени победи. Добра идея е да преразгледате стари цели и да разберете кои от тях все още разпалват страст и кои се държат заедно от чист инат. Интуицията ще ви води, ако ѝ дадете възможност.

Телец

Телецът трябва да бъде по-внимателен към думите си – своите и тези на другите. Възможни са недоразумения в приятелства или на работа, особено ако нещо е било потулено. Това обаче е подходящ момент за възстановяване на връзките и провеждане на искрени разговори. Полезно е да правите неща, които носят усещане за стабилност и комфорт.

Близнаци

За Близнаците ретроградният Меркурий може да се усети като лек облак от информация. Важно е да проверите отново документите, споразуменията и дори собствените си мисли. Не бързайте с изявления и решения – по-добре е да оставите идеите да се настръхнат малко. Но можете да се върнете към стари проекти и да ги усъвършенствате с нова перспектива.

Рак

За Раците този период ще помогне да постигнат по-дълбоко разбиране за себе си и своите желания. Емоциите стават по-интензивни, но това не е причина да се затварят – напротив, искрените разговори ще бъдат от полза. Добре е да разрешите стари оплаквания и да се освободите от това, което ви е спъвало. Времето е благоприятно за учене, творчество и тихи лични открития.

Лъв

Важно е Лъвовете да не приемат всичко лично и да не търсят скрити значения там, където няма такива. Възможни са съмнения в себе си или чувство за неразбиране. Вместо да се състезавате за внимание, е по-добре да се съсредоточите върху вътрешния баланс. Този период е подходящ за преоценка на ценностите и финансовите навици.

Дева

За Девите това време ще е изпитание за гъвкавост и способност да се откажат от контрол. Не всичко ще върви по план и това има своите предимства. В отношенията може да изплуват отново стари теми – те най-накрая ще бъдат обсъдени. Колкото по-нежни сте със себе си и с другите, толкова по-лесен ще бъде този транзит.

Везни

Везните трябва да обръщат повече внимание на собственото си благополучие и да избягват да поемат чужди грижи. Работата и ежедневието може да изискват повече енергия от обикновено, така че е важно да си почиват достатъчно. Добра идея е да преразгледате рутината, навиците и практиките си за грижа за себе си. Малките промени могат да имат голямо влияние.

Скорпион

За Скорпионите ретроградният Меркурий ще донесе прилив на интуиция и мощни прозрения. Хора или чувства от миналото, които все още не са напълно обработени, може да се завърнат. Важно е да не се стига до крайности или да не се предполагат чужди мисли. Креативността, флиртът и искрените разговори ще помогнат за по-лесен преход на този период.

Стрелец

Стрелецът трябва да се съсредоточи върху дома, семейството и вътрешната подкрепа. Стари семейни проблеми може да изплуват отново, но това представлява възможност за помирение или ново разбирателство. Избягвайте да вземате прибързани решения за преместване или големи промени. Най-добре е да подредите личното си пространство и мисли.

Козирог

За Козирозите този период ще бъде свързан със забавяне на темпото и преосмисляне на комуникацията. Възможни са забавяния в бизнеса, пътуванията и преговорите, но те не са случайни. Важно е да слушате внимателно и да не пренебрегвате детайлите. Това е подходящ момент за учене, преразглеждане на стари идеи и провеждане на честни разговори.

Водолей

Водолеите трябва да бъдат по-внимателни с парите и обещанията. Възможни са непланирани разходи или преразглеждане на финансовите цели. Полезно е да се запитате: Какво е наистина ценно за мен? Този период е подходящ за преосмисляне на приоритетите и освобождаване от ненужни неща.

Риби

За Рибите това е особено важен момент, когато вътрешният глас звучи по-силно от обикновено. Съмненията са възможни, но те водят до важни открития. Не се увличайте в очакванията на другите хора; по-добре е да се съсредоточите върху себе си. Грижата за тялото, душата и личните ви граници ще бъде най-добрата стратегия.

Евгения Чаушева
