Учени са открили специални химически сигнатури във вулканични кристали, които запазват информация за магмата преди изригване. Това откритие би могло да помогне за по-добра оценка на опасностите от вулканите и за разбиране на процесите, протичащи дълбоко под земята.

Мистерията с изригванията на вулканите

Резултатите от международното проучване бяха публикувани в научното списание Nature Communications. Проектът е осъществен под ръководството на Даниела Пара-Енкалада от Университета на Куинсланд (Австралия). Към него се присъединиха и учени от Чили, Испания и Аржентина.

Изследователите се фокусираха върху плагиоклаз, един от най-разпространените минерали във вулканичните скали. Неговите кристали действат като вид естествена „черна кутия“, съхраняваща информация за условията на магмата, докато тя се е движила и натрупвала в земната кора.

Промените в температурата, налягането и химичния състав на магмата се отразяват в структурата и състава на минералите. Чрез изучаване на тези характеристики учените могат да реконструират историята на магматичните процеси, предшествали изригването.

За своя анализ специалистите използвали технологии за лазерен микроанализ и обширни геохимични бази данни. В резултат на това те успяли да идентифицират общ химичен подпис на малки кристали, свързани с магмата, достигнала земната повърхност по време на изригванията.

Как кристалите могат да помогнат за оценка на опасността – какво са открили учените? Проучването показа, че потокът от гореща магма от дълбините на Земята към по-високо разположени резервоари на магма може да играе важна роля. Такива процеси променят условията в тези резервоари и могат да предизвикат изригване.

Освен това, учените успяха да идентифицират разликите между магмата, която е изплувала на повърхността, и тази, която е останала заклещена под земната кора.

Откритието е особено важно за вулканите в Тихоокеанския огнен пръстен, където е концентрирана голяма част от вулканичната активност на планетата.

В бъдеще химичният анализ на кристалите ще се превърне в допълнителен инструмент за мониторинг. Той ще помогне на специалистите да идентифицират вулкани с условия, благоприятни за изригвания, и да определят кои от тях изискват повече внимание.

Учените обаче подчертават, че този метод все още не позволява да се определи точната дата на бъдещо изригване. Това е нов начин за изучаване на вулканичните опасности, който би могъл да допълни съществуващите системи за мониторинг.

Под вулкан в Никарагуа, известен като „Устата на ада“, учените са открили признаци, че два резервоара с магма може да се пълнят. Анализ на сателитни изображения разкри, че между 2022 и 2024 г. повърхността на вулкана е започнала да се издига, което вероятно показва приток на нова магма. Междувременно друг участък близо до кратера Сантяго продължи да се понижава. Изследователите смятат, че подземните процеси изискват допълнително наблюдение, за да се оцени потенциалният риск от изригване.

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