Науката се произнесе: Това е най-гнусното нещо, което докосваме всеки ден

Вероятно не е нещо, за което искате да мислите, но какво според вас е най-мръсното нещо, до което се докосвате всеки ден? Ако пътувате с метрото, може би подозирате, че дръжката на стълбището или дръжката във вагона са най-вероятните виновници. Ако отивате от дома си до колата, а оттам до офиса, може би това е бутонът на асансьора или дистанционното за колата, което трябва да извадите от чантата си. Всички тези предположения са много добри – може дори да се изкушите да извадите мобилния си телефон си и да потърсите верния отговор.

И ето го.

Снимка: Envato

"Може да изненада хората, но най-мръсното нещо, с което се сблъскват всеки ден, е собственият им мобилен телефон", казва Кейтлин Манган, ръководител на лаборатория в Gillson Sciences. "Хората ги носят навсякъде със себе си, включително и в банята. Докосват ги хиляди пъти на ден, без да ги почистват или да си мият ръцете между отделните действия." Институтът за политика и иновации в здравеопазването към Университета на Мичиган го формулира по следния начин: Мобилният ви телефон е 10 пъти по-мръсен от тоалетната седалка. Да, това е доста отвратително, пише "Popular Science".

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Честотата на допира допринася за тази отвратителност. Проучването показва, че средно хората проверяват телефоните си 47 пъти на ден. И както дрехите и обувките ви, така и любимия ви телефон носите със себе си в различни среди с различно ниво на чистота. Всъщност, тази дръжка в метрото може би е по-чиста от вашия телефон.

"Зависи от това колко често се почистват тези повърхности", казва Манган. "Например, дръжката на вратата в офис сграда обикновено се докосва от по-малко хора всеки ден, но именно поради това може да не се почиства толкова често и следователно рискът от наличие на микроби е висок. Докато дръжката в метрото, която се почиства ежедневно и се дезинфекцира правилно, ще пренася по-малко микроби.

Снимка: Envato

Известно е, че мобилните телефони пренасят кожни бактерии като стафилококи и стрептококи, както и фекални бактерии като E. coli и Enterococcus faecalis. Тези бактерии могат да причинят кожни инфекции, стрептококова ангина или стомашно-чревни заболявания, съпроводени с гадене, повръщане и диария. Можете да се предпазите, като избягвате да използвате телефона си в тоалетната, не го поставяте върху повърхности, където вероятно се крият микроби, и когато говорите по него, не позволявате да докосва бузата или устата ви.

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Разбира се, трябва също така да почиствате телефона си с хартиени кърпички, алкохол и памучни тампони, когато е възможно, и да спазвате най-важното правило за предотвратяване на разпространението на микроби: мийте ръцете си често и старателно, пише още "Popular Science".