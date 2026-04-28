Археолози откриха най-старото вино в света - съставът му ги изненада

В испанския град Кармона археолози откриха най-старото вино в света, съхранявано в течна форма в запечатана римска гробница. Червената течност, на приблизително 2000 години, беше намерена в стъклена урна заедно с кремирани човешки останки. За това пише „Дейли Галакси“.

Обстоятелства, свързани с откриването на най-старото вино в света

Гробницата е открита случайно от семейство в Кармона по време на строителни работи по дома им през 2019 г. Структурата, издълбана директно в скалата, е останала недокосната и запечатана в продължение на две хилядолетия. Вътре изследователите са открили осем погребални ниши и шест урни, изработени от камък, стъкло, олово и пясъчник.

„Градските археолози бързо осъзнаха, че гробницата е изключително необичайна, защото не е била ограбена или претърсена – римляните са се гордеели дори със смъртта си и са строили погребални паметници, като кули, над гробниците си, за да могат хората да ги видят. Те са искали да бъдат запомнени“, отбеляза старшият автор Хосе Рафаел Руис Аребола от Университета в Кордоба.

Резултати от анализа на виното

Една от стъклените урни била изцяло запълнена с течност, което изненадало експертите. Химичният анализ потвърдил наличието на седем полифенола, характерни за виното. Съставът им бил подобен на този на вината, произвеждани днес в Андалусия (Монтия-Морилес или шери).

„Търсехме биомаркери, химични съединения, които ясно идентифицират специфично вещество. В този случай търсихме изключително полифеноли във виното и открихме седем винени полифенола. Сравнихме тези полифеноли с тези във вината от тази част на Андалусия и те съвпадаха“, обяснява Хосе Рафаел Руис Аребола.

Въпреки съвременния си червеникаво-кафяв цвят, учените са установили, че първото вино е било бяло. Промяната на цвета е възникнала поради химични реакции през вековете. Регистрирано е и pH от 7,5, което показва висока стабилност на веществото.

Това откритие надмина предишния рекорд - бутилка вино от Шпайер, Германия, датираща от 325 г. сл. Хр. По този начин виното Кармона е официално признато за най-старото рядко вино в света.

„Изобщо не е токсично – проведохме микробиологичен анализ. Но бих бил скептичен към това, защото това вино е било в контакт с кремираното тяло на починал римлянин в продължение на 2000 години. Течността е малко мътна поради костни остатъци. Но предполагам, че бихте могли да я филтрирате и да я опитате. Въпреки че бих предпочел някой друг да я опита първо“, добавя Руис Аребола.

В допълнение към виното, в урната са открити костни фрагменти, златен пръстен с гравирано изображение на бог Янус и парчета метал от погребален носил. Имената на починалия – Джиспане и Ченизио, са разшифровани върху две други урни в гробницата.

