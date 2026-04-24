Археолози откриха мистериозна структура на морското дъно в Израел

Масивна каменна монументална фигура, разположена на дъното на Галилейското море, изненада археолозите с размерите и неясния си произход. Тази конусовидна структура тежи над 60 000 тона и може да датира от хиляди години, вероятно свързана със селища от ранната бронзова епоха. За това пише „Дейли Галакси“.

Откритието е направено по време на геофизично проучване от израелски изследователи, първоначално изучаващи седиментни отлагания. Докато сканирали морското дъно със сонар, те се натъкнали на огромна купчина скали, издигащи се рязко от плоския подводен пейзаж.

Структурата е приблизително 70 метра широка и 12 метра висока. Според Международното списание за морска археология, тя е изградена от базалтови камъни, подредени в отчетлива конусовидна форма. Обстойно проучване с участието на водолази потвърди, че това не е естествено образувание, а резултат от умишлена човешка дейност. Камъните, дълги до 1 метър, не показват следи от обработка или рязане, но са положени по прецизен план.

„Обстойно подводно проучване разкри, че структурата е съставена от базалтови камъни без забележим структурен модел“, отбелязват авторите на доклада. Данните от сонара обаче подчертават мащаба на проекта, сравним по тегло с това на най-мощните съвременни военни кораби.

Учените предполагат, че структурата може да е имала церемониална или погребална цел. Д-р Ицхак Паз от университета „Бен Гурион“ сравнява структурата с ранните погребения в Европа, поставяйки я в ранната бронзова епоха.

„Това е най-могъщият и укрепен град в региона и всъщност в целия Израел“, коментира изследователят, намеквайки за възможна връзка с близкия древен град Бейт Йера.

Как паметникът се е озовал под вода?

Учените са на мннение, че паметникът не винаги е бил потопен. Професор Шмуел Марко от университета в Тел Авив твърди, че камъните са били пренесени от разстояние над километър и половина. Днес основите на конструкцията са заровени под 2-3 метра дебел слой пясък, натрупан през вековете.

Анализът на скоростта на натрупване на седименти показва, че обектът е на възраст между 2000 и 12 000 години. Това откритие запълва празнини в историята на региона и допълнително доказва, че древните цивилизации са притежавали технологията за извършване на изключително сложни строителни проекти.

Припомняме, че археолози в югоизточна Турция откриха древен град на приблизително 2400 години, разположен под водите на езерото Дикледамба. Цели блокове от селището бяха идентифицирани под водата. Откритите структури включват гробници, джамия и медресе, като повечето от сградите са в добро състояние.

Експертите обясняват, че именно фактът, че езерото е било под вода без човешка намеса, е спомогнал за запазването на архитектурата – средата на езерото ефективно е съхранила града.

