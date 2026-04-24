Археолози откриха 2000-годишен римски хляб и състоянието му ги изненада

По време на мащабни разкопки в швейцарската комуна Виндиш, археолози откриха останки от древен римски военен лагер и рядък овъглен хляб на 2000 години. Откритието, направено преди началото на жилищното строителство в района, позволява на учените да разкрият нови подробности за ранните укрепления и ежедневието на легионерите по северните граници на империята. Arkeonews пише за уникални артефакти и преосмисляне на историческата хронология на древното селище Виндониса.

Отбранителни ровове и военно производство

Археолозите са изследвали площ от четири хиляди квадратни метра и са открили структурни останки, предшестващи добре познат легионерски лагер от първи век сл. Хр. Учените са разкопали два успоредни рова със следи от колони, което показва наличието на дървена и земна отбранителна стена, както и V-образен ров, типичен за ранната римска епоха. Изследователите смятат, че дължината на този древен лагер е могла да достигне 400 метра.

Освен това, под по-късен римски път са открити останки от сграда с огнище и добре запазена глинена пещ. На мястото са открити метални инструменти, ковашки отпадъци и части за оръжия, което показва активно занаятчийско производство във временния лагер.

Уникалният хляб и ежедневието на легионерите

Малкият, овъглен, кръгъл предмет с диаметър около 10 сантиметра, който специалисти от университета в Базел предварително са идентифицирали като римски хляб, е истинска сензация. Такива органични материали обикновено се разлагат бързо в почвата, така че тяхното запазване е възможно само чрез карбонизация, както е било в известните пекарни в Помпей.

„Това откритие ще бъде първият документиран римски хляб, открит в Швейцария. Това ще добави уникално измерение към археологическия архив на Виндониса“, отбелязват специалисти от Кантоналната археологическа служба на Ааргау.

Разкопките ще продължат до юли 2026 г., а следващия месец обектът ще бъде отворен за обществеността за организирана обиколка. Учените отбелязват, че откритите артефакти не само допълват музейните колекции, но и напълно променят разбирането ни за този военен лагер, който е функционирал като пълноценно селище.

