Учени: Жирафите могат да броят наум

Според ново проучване, жирафите могат да извършват прости аритметични изчисления наум. Това съобщава „ Дейли Мейл“ . Изследователите са установили, че тези животни са способни да определят къде има повече храна, като мислено събират количествата, които виждат. Според учените този процес може да се сравни с прости операции за събиране.

Способността на жирафите да броят наум

В експеримента учените работили с четири възрастни жирафа в зоопарка в Барселона. На животните били показани два жълти контейнера, всеки от които съдържал определено количество моркови. След няколко секунди контейнерите били затворени. След това на жирафите бил показан зелен контейнер с допълнителни моркови и те били преместени в един от жълтите контейнери. На животните не било казано колко моркова са останали вътре след това.

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Задачата на жирафа била да определи в кой контейнер сега има повече храна. За да направи това, животното трябвало да запомни първоначалния брой моркови и да актуализира мислено тази информация след добавянето им.

Както обясни съавторът на изследването, Икер Лоиди, докторант в университета в Барселона, е важно да се увери, че жирафите не могат просто да видят крайното количество храна. В противен случай не би било възможно да се каже, че извършват умствена операция.

Въпреки трудността на задачата, два жирафа последователно избирали контейнера с най-много моркови, което предполага, че животните са си спомняли количествата, които са виждали, психически са актуализирали информацията и са вземали решения въз основа на тези представи.

Не всички задачи обаче са били еднакво подходящи за жирафите. Те не са се справили с тестове за изваждане или по-сложни последователни операции, при които храната едновременно е изваждана от един контейнер и е добавяна в друг. Според изследователите, това е отчасти подобно на ситуацията при хората: изваждането обикновено е по-трудно от събирането и изисква по-контролирана обработка на информация.

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Учените смятат, че подобни способности може да са се развили у жирафите поради особеностите на техния живот. Те живеят в сложни социални групи, които се разделят и събират в зависимост от условията, а основната им храна - акациите, е неравномерно разпределена в саваната. Следователно, способността да се прецени къде, кога и в какво количество са налични ресурсите, би могла да помогне на жирафите да вземат по-добри решения при търсене на храна.

Трябва да се отбележи, че жирафите са уникални същества не само заради високия си ръст, но и заради много специалните си навици. Една от най-големите мистерии на тези животни отдавна си остава сънят им. Поради значителния си размер и постоянната опасност в дивата природа, жирафите са принудени да спят по съвсем различен начин от другите бозайници.

Жирафите са известни с дългите си шии, но именно тази дълга шия принуждава телата им да работят в екстремни условия. Поради необходимостта да изпомпват кръв на значителна надморска височина, тези животни имат изключително високо кръвно налягане – средно 200-250 mmHg, повече от два пъти повече от това на повечето бозайници.

Въпреки това, жирафите не страдат от усложнения, които биха били животозастрашаващи за хората. Изследователи от Университета в Аделаида (Австралия) и Университета в Претория (Южна Африка) са открили , че не само дългите им вратове, но и краката им играят важна роля в това.

Според учените, повдигнатото положение на сърцето, благодарение на дългите крайници, частично намалява натоварването на сърдечно-съдовата система. Това помага за по-ефективното транспортиране на кръвта до мозъка, въпреки силата на гравитацията.

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