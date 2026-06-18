Исторически момент: Международна експедиция започва проучването на възможното местоположение на Ноевия ковчег

Международен екип от изследователи от проекта „Сканиране на Ноевия ковчег“ получи официално разрешение от турското правителство да проведе мащабно проучване на геоложката формация Дурупинар.

Това мистериозно образувание с форма на лодка се намира на 29 километра южно от планината Арарат. То е обект на спорове от много години: някои учени го смятат за природна забележителност, докато други са убедени, че това е последното място на библейския Ноев ковчег.

Проектът „Сканиране на Ноевия ковчег“

Нова експедиция има за цел да предостави окончателни отговори, използвайки неразрушително сондиране, подземни дронове и усъвършенствани технологии за дистанционно наблюдение. Преди това изследователите са сканирали мястото с помощта на георадар на дълбочина над 6 метра, откривайки скрити кухини и ъгловати структури.

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Ръководителят на изследователския екип Джоунс отбелязва, че геометрията на обекта противоречи на законите на хидродинамиката за природните образувания. Освен това, сканирането разкри наличието на незапълнен тунел, който започва на дълбочина приблизително 4,3 метра, простира се на близо 12 метра и се спуска на още 8 метра, свързвайки се с голяма квадратна стая.

Учените предполагат, че това може да са останките от централния атриум и палубите на древен кораб. Значителен аргумент в полза на изкуствения произход е анализът на почвата във формацията: тя е по-малко алкална и съдържа необичайно високи нива на въглерод и калий, типични за изгнила дървесина. Освен това, размерите на обекта са забележително съвместими с библейските описания на ковчега. (300 лакътя дължина, 50 ширина и 30 височина), което в метричната система е приблизително 157 метра дължина, 26 метра ширина и 16 метра височина.

Пълномащабните изследвания ще започнат в края на тази година, а авторите обещават да публикуват първите резултати от обработката на данните веднага след проверката.

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Междувременно стана ясно, че учените са на път да разградят мистерията с глинена плочка, която озадачава археолозите повече от 140 години след нейното откритие. Според учените тази плочка се оказва не само най-старата карта на света, но и пътеводител към мястото, където според вавилонските вярвания все още се намира легендарният Ноев ковчег.

Плочка е с размерите на длан и е на около три хиляди години. Тя се съхранява в Британския музей от 1882 г. На гърба на плочката има текст, който учените не са могли да разчетат напълно от момента на нейното откриване. И когато най-накрая е разшифрован, се оказва, че древните вавилонци са описали пътя до мястото, където се намира ковчегът, спасил целия живот от Големия потоп. За това пише „All That's Interesting “, позовавайки се на изследователи от Британския музей.

Плочката се нарича Imago Mundi, което означава „Образ на света“. Тя е най-старата известна карта на света в човешката история. Открита е през 1882 г. в Южен Ирак, близо до древен Вавилон, тя датира от 7 век пр.н.е. На лицевата страна на плочката е изобразена схематична кръгла карта: в центъра е Вавилон и река Ефрат, около него е двоен пръстен, наречен „Горчива река“, тоест океанът, отвъд който е свършвал познатият свят за вавилонците. Отвъд океана са триъгълници, които показват далечни, мистериозни земи.

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