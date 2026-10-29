Откъде всъщност се е появила водата на Земята: Учени направиха неочаквано откритие

Учените отдавна се опитват да разберат как водата, основният източник на живот, е попаднала на Земята. Ново проучване предполага, че по-голямата част от водата всъщност не е дошла от Космоса, а е била създадена от самата планета по време на нейното формиране преди 4,5 милиарда години. Резултатите от проучването са публикувани в списание Nature Geoscience, съобщава Phys.org.

Появата на водата на Земята

Сред скалистите земеподобни планети може да има много повече такива, които имат течна вода. И следователно потенциален живот.

Земята и другите планети в Слънчевата система са се образували от диск от газови и прахови частици, които са обграждали младото Слънце. Там, където се е образувала Земята, слънчевата радиация е била толкова мощна, че водните молекули вероятно са се разпаднали на водород и кислород. Тогава възниква въпросът: Откъде се е появила водата на Земята в такива огромни количества?

Смята се, че богатите на вода ледени частици са се образували далеч от Слънцето и след това са паднали на Земята под формата на комети и метеорити. Но това би изисквало огромен брой комети и метеорити, които да ударят младата Земя по време на нейното формиране. Авторите на изследването смятат, че това е малко вероятно - те предполагат, че водата на нашата планета е възникнала от друг източник. Учените са стигнали до заключението, че по-голямата част от водата на Земята е създадена от самата планета.

Много учени смятат, че Земята се е образувала от натрупването на малки скални фрагменти, от които постепенно се е оформило планетарно тяло. С нарастването на масата на планетата около нея е възможно да се е образувала гореща, плътна атмосфера, наситена с водород. Чрез тази атмосфера, според учените, скалните фрагменти са продължили да падат. Съдържащият се в тях железен оксид е реагирал с водорода, образувайки чисто желязо и водна пара. По този начин е могло да се образува огромно количество вода.

За да проверят тази теория, учените нагрявали скални проби до температури от 1200 до 1400 градуса по Целзий в потоци от водород. Оказало се, че при условия, типични за ранната Земя, водата се образува само за няколко минути. По време на експериментите почти 80 процента от железния оксид в пробите се е превърнал в чисто желязо, докато водните пари са били освободени.

Откритието има важна роля за търсенето на извънземен живот. Според ново проучване, водата може да се е образувала на скалисти, земеподобни планети в други звездни системи по същия начин, както се е образувала на Земята. Това означава, че може да има много повече скалисти планети с течна вода. И следователно, да съществува потенциален извънземен живот.

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