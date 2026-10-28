Археолози откриха мистериозни дървени фигури в древна египетска гробница

В Сакара археолози откриха две малки дървени фигурки в необичайна молитвена поза в камера над гробницата на високопоставен служител от Старото царство. Предназначението им остава неизвестно.

Откритието на археолозите в Сакара

Археолози откриха фигурките в сводеста камера над гробното място на високопоставен кралски служител на име Вени или Уени. Тяхната необичайна поза и изолираност от основната гробна камера ги правят едно от най-значимите открития на последните разкопки, съобщава Arkeo News. Наред с фигурките, екипът откри бронзови инструменти, които може да са били използвани за медицински цели, въпреки липсата на доказателства, че Вени е практикувал медицина. Археологическата мисия, ръководена от д-р Амр Ел-Тайеб, откри тези фигурки по време на изследване на вътрешността на мастабата. Египетското министерство на туризма и антиките ги описа като малки дървени статуи, изобразени в рядка поза на поклонение или почит.

Местоположението им заслужава специално внимание. Древноегипетските гробници често са съдържали предмети, предназначени да поддържат починалите в отвъдния живот, но архитектурният контекст на такива предмети би могъл да повлияе на тяхното религиозно значение. Наличието на фигурите в отделна камера предполага, че тази камера може да е играла роля в погребалните обреди.

Мохамед Абдел Бадие, ръководител на сектор „Египетски антики“ във Висшия съвет по антики, заяви, че това откритие ще помогне на изследователите да проучат функционирането на различни помещения в мастабите от Старото царство. Въпреки че министерството все още не е публикувало снимки на дървените фигури, тяхната необичайна поза и разположение вече повдигат въпроси относно ролята им в погребалните ритуали.

Надписите в украсената гробна камера идентифицират Вени като човек, заемал няколко важни позиции в кралската администрация. Неговите титли включват: жрец, командир на кралски експедиции, ковчежник на Дома на Севера, „единствен приятел“ и управител на Елкаб. Тези титли свидетелстват за видно място на Вени в политическите и религиозни институции на Старото царство. Те също така предоставят изключително подробна картина на официалния му статус, позволявайки на изследователите да свържат намерените в гробницата предмети с този член на административния елит на Египет.

Една група предмети обаче не се вписва съвсем в тази картина. Вътре в гробната шахта екип от археолози открива няколко бронзови инструмента, за които египетските власти смятат, че може да са били използвани за медицински цели.

Нито една от оцелелите титли на Вени не показва статута му на лекар, което оставя връзката между инструментите и техния собственик неясна. По-нататъшни изследвания могат да определят дали тези предмети са изпълнявали медицинска функция или са принадлежали към друга категория инструменти, поставени в гробницата.

Прочетете съшо: Археолози откриха необичайна квадратна структура в Германия