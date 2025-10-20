Атънбъро за чудото на песента - Тайнствените гласове на живота

Сър Дейвид Атънбъро, който току-що - на 99 години - стана най-възрастният носител на награда „Еми“ за дневно ТВ предаване - разкрива звуците на природата в нов забележителен филм - премиера по Viasat Nature на 31 октомври.

Световноизвестният натуралист, разказвач и пионер в създаването на филми за дивата природа се завръща с нов завладяващ специален филм - „Атънбъро за чудото на песента“. Този път легендарният водещ споделя седем от най-необикновените и новаторски записи на животински гласове, записвани някога, включително завладяващата песен на гърбатия кит, семейните хорове на мадагаскарските лемури индри и виртуозната мимикрия на превъзходната лири.

Всеки звуков пейзаж разкрива как животинската песен е променила начина, по който учените разбират природния свят и историята на еволюцията.

Седем песни, които промениха науката

В „Атънбъро за чудото на песента“, сър Дейвид подбира седем забележителни записа, обхващащи почти век от собствения му живот – звуци, които са променили хода на зоологията и опазването на природата. Сред тях:

Териториалните песни на индрито , най-големият жив лемур на Мадагаскар, изпълнявани в семейни хорове.

, най-големият жив лемур на Мадагаскар, изпълнявани в семейни хорове. Мистична песен на гърбатия кит , чието откритие през 70-те години на миналия век помогна за разпалването на глобалното движение „Спасете китовете“.

, чието откритие през 70-те години на миналия век помогна за разпалването на глобалното движение „Спасете китовете“. Зрелищните звуци на превъзходната лир и , майстор на мимикрията, способна да възпроизвежда звуците на птици, верижни триони, автомобилни аларми и фотоапарати.

, майстор на мимикрията, способна да възпроизвежда звуците на птици, верижни триони, автомобилни аларми и фотоапарати. Чуват се и много обичаните гласове на европейски птици , включително големия синигер и обикновения славей.

, включително големия синигер и обикновения славей. Звукът на невероятната фея орехче , открита в Австралия — моментът, в който изследователите научават, че и женските птици пеят.

, открита в Австралия — моментът, в който изследователите научават, че и женските птици пеят. Тъжният запис на кауаи ʻŌʻō (ʻOʻoʻaʻa) от Хавай е последната песен на вече изчезнал вид.

ʻŌʻō (ʻOʻoʻaʻa) от Хавай е последната песен на вече изчезнал вид. И накрая, магическият хор на зората в британските гори, звуков пейзаж, уникален с ритмите на природата при изгрев слънце.

Тези записи са много повече от просто звуци; те отключват революционни открития, от развенчаването на мита, че само мъжките птици пеят, до разкриването на жизненоважната роля на песента за установяване на територия и организиране на социалния живот.

Дейвид Атънбъро: да слушаме света.

Сър Дейвид Атънбъро стана най-възрастният човек, спечелил награда „Еми“ за дневно предаване миналия петък, когато грабна наградата на 99-годишна възраст. Той си осигури приза за „изключителна личност“ за работата си по сериала на Netflix „Тайният живот на орангутаните“. Британският документалист и натуралист счупи рекорда, поставен от Дик Ван Дайк, спечелил наградата „Еми“ за дневно предаване миналата година на 98 години.

Роден в Лондон през 1926 г., сър Дейвид Атънбъро революционизира киното за дивата природа със „Zoo Quest“ през 1954 г. Той продължава да създава едни от най-емблематичните сериали за природата, правени някога: „Живот“, „Планета Земя“ и „Синя планета“. Атънбъро има несравнимо постижение в кариерата си: той е единственият човек, печелил награди BAFTA във всеки телевизионен формат, включително черно-бял, цветен, HD, 3D и 4K.

През 2025 г. той е удостоен с наградата „Beacon“ от PBS в знак на признание за неговата дългогодишна отдаденост на разпространението на науката, опазването на природата и повишаването на глобалната осведоменост за нея.

Песните на природата: емоция, знание и предупреждение

„Атънбъро за чудото на песента“ е повече от акустично пътешествие; това е разказ за наука, открития и загуби. Някога се е смятало, че птичите песни са запазена марка единствено на мъжките, но сега знаем, че женските гласове са еднакво важни за безброй видове. Песента на китовете е помогнала за спасяването на цели популации от изчезване. Хоровете на Индри разкриха значението на територията и семейните връзки сред приматите.

Този филм служи и като трогателно напомняне за това какво е заложено на карта: гласовете на видове, които вече са изчезнали, като например хавайския ʻōʻō, съществуват само в архивни записи – избледняващо ехо от незаменим живот.

Защо да гледате по Viasat Nature?

Заради незабравимите звуци на природата, от горите на Мадагаскар и океаните на Тихия океан до хора на зората в британските гори.

Революционни открития – песни, променили разбирането за биологията, екологията и опазването на природата.

Гласът на Атънбъро ни води през тези изключителни моменти в естествената история.

Той е предупреждение и вдъхновение, напомнящо ни, че за да разберем и защитим природния свят, първо трябва да се научим да го чуваме.

„Атънбъро за чудото на песента“ е по Viasat Nature премиерно в петък, 31 октомври, от 20:55 ч., предлагайки рядка възможност да изследвате тайните, науката и истинското чудо на животинските гласове.

За повече – следете www.Facebook.com/ViasatNatureBG