Чернобилските кучета вече са генетично различни от другите по света

След аварията в Чернобилската АЕЦ (ЧАЕЦ) през април 1986 г. в атмосферата са попаднали огромен брой радионуклиди: цезий-137, йод-131 и много други. Най-голямото замърсяване е станало на прилежаща към станцията територия с площ 2600 квадратни километра, която сега се смята за зона на отчуждение. В нея след аварията броят на популациите на диви животни значително намалял и въпреки че някои видове се възстановили, други не успяват и досега.

Остава неясно как е повлияла катастрофата на генетичното разнообразие на видовете. От една страна, съкращаването на броя на популацията неизбежно води до нейното намаляване, а от друга, интензивният радиационен фон увеличава честотата на мутациите, което потенциално повишава генетичното разнообразие. Затова учени от Америка, Китай, Полша и Украйна под ръководството на Илейн Острандър от Националния изследователски институт за човешки геном в САЩ решили да разберат как се е изменил популационния състав на кучетата, живеещи в забранената зона.

