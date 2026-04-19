Доктори посочиха конкретното време за края на плешивостта при мъжете

Въпреки че има много мъже, които приемат това с достойнство, голямото мнозинство изпитва най-голям комплекс от оплешивяването. Е, Едуардо Лопес, ръководител на отделението по дерматология, обяви, че в рамките на пет до седем години оплешивяването може да изчезне завинаги.

"За първи път в историята сме на прага да превърнем оплешивяването в нещо от миналото. До пет години ще можете да си възвърнете косата с една единствена инжекция и без трансплантации. Ще може ли човек без коса да възстанови по-голямата част от косата си с една инжекция?", попита го Алберто Ерера в рубриката, която води по Cadena COPE.

Едуардо Лопес, ръководител на отделението по дерматология: "След като инжектираме стволовите клетки в скалпа, те оцеляват няколко дни. Нашата цел е да гарантираме, че с прилагането на терапията с една единствена инжекция ще сме сигурни, че стволовите клетки, които ще вкараме с тази инжекция, ще произведат нови космени фоликули и в резултат на това пациентът, страдащ от андрогенна алопеция или обикновена плешивост, ще може да възстанови изцяло или частично косата, която е загубил", казва дерматологът.

"След като инжектираме стволовите клетки в скалпа, те оцеляват няколко дни. От този момент нататък растежът на косата започва със скорост от приблизително 0,39 милиметра на ден, така че след няколко месеца ще постигнем коса с определена дължина", добави той, като поясни, че плешивостта може да престане да съществува.

"Той говори за пет или седем години, нали?", каза Алберто Ерера. "Изглежда разумно време. Ако се развиваме правилно, лекарството ще бъде одобрено и ще бъде на разположение на пациентите в очакван период, който логично зависи от много фактори, но който бихме могли да определим на около пет или седем години", каза Едуардо Лопес, цитиран от "Marca".