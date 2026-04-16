Сладкото утре: Ще познаем ли вкуса на шоколада, ако е създаден в лаборатория? (ВИДЕО)

Стартъп за хранителни технологии, подкрепен от Mondelez International, представи изделия от шоколад, направени от какаово масло, създадено в лаборатория. Според експертите от Interesting Engineering това са „първите в света“ лакомства и постижението е значителна стъпка към намаляване на зависимостта от традиционното отглеждане на какао. Очаква се първите продукти да бъдат в търговската мрежа през 2027 г. По-рано през март белгийският производител Puratos и калифорнийският стартъп California Cultured обявиха партньорство за разработване на търговски "жизнеспособен" шоколад.

Шоколад, "роден" в лаборатория, залива пазара до месеци

Култивиран

От компанията-производител Celleste Bio обявиха, че са успели да създадат млечен шоколад, използвайки какаово масло, култивирано в клетки. Създадени са дузина прототипи, които отговарят на вътрешните стандарти за качество. Постижението демонстрира, че съставките от какао, отглеждани в лаборатория, могат да надхвърлят експерименталната употреба и да се използват в готови продукти. Според разработчиците, тяхното какаово масло е биоидентично с традиционното какаово масло, притежаващо същата текстура и свойства на топене.

Още: Прогноза: Кога светът ще остане без шоколад?

Mondelēz International, the company behind Oreo, Cadbury, and Toblerone, has invested in an Israeli biotech startup called Celleste Bio. They are developing cell-cultured…

Производството

„Шоколадът е произведен с помощта на технология за клетъчна суспензия, при която какаовите клетки се отглеждат в контролирана среда, възпроизвеждайки съединенията, открити в естественото какао“, се казва в статията. Вместо от плантации, процесът стартира от малка проба от какаови зърна. След това клетките се отглеждат в биореактори, където получават хранителни вещества, размножават се и произвеждат какаово масло. Според главния изпълнителен директор на Celleste Bio Михал Береси Голомб, компанията е основана през 2022 г. с цел да осигури устойчиво бъдеще за шоколадовата индустрия на фона на нарастващия натиск върху веригите за доставки поради промените в климата, заболяванията по растенията, проблемите с проследяването и геополитическата нестабилност в света.

Цената на суровина за любим продукт скочи драстично