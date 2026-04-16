Откриха къде точно се е намирала къщата на Шекспир, считана за изгубена от 400 години

Изследователи в Лондон са определили точното местоположение на къщата на Уилям Шекспир, смятана за „изгубена“ в продължение на десетилетия, благодарение на архивен план от 17-ти век, който хвърля светлина върху последните години на писателя. Това съобщава „ Дейли Мейл“.

Къщата на Шекспир, която е считана за изгубена от 400 години

Откритието е направено от британската изследователка Луси Мънро, професор в Кингс Колидж Лондон. Тя анализира три исторически документа, открити в Лондонските архиви и Националните архиви на Великобритания. Един от ключовите материали е план на квартал Блекфрайърс, създаден през 1668 г. след Големия пожар в Лондон.

Благодарение на тези данни беше възможно да се установи точно, че къщата на драматурга се е намирала на адрес „Сейнт Андрюс Хил“ 5 в квартал Блекфрайърс. Преди това изследователите можеха само приблизително да определят местоположението - до така наречената Голяма порта на бившия доминикански манастир. Сега говорим за конкретна точка, където сега се намира сградата със синя възпоменателна плоча.

Според Мънро, това е била доста голяма къща за времето си, разположена в престижна част на Лондон. Размерът ѝ е позволил по-късно да бъде разделена на две отделни части. Въпреки че вътрешното разпределение и броят на стаите са неизвестни, местоположението и мащабът на имота се оценяват като по-скъпи от средните за града по това време.

Известно е, че Шекспир е закупил имота през март 1613 г. В следващите години той продължава да работи, включително да пише пиеси в сътрудничество с Джон Флетчър. Изследователите не изключват, че някои от тези произведения биха могли да бъдат създадени именно в тази къща.

Откритието променя и възприятието за последните години от живота на Шекспир. Дълго време се смяташе, че той най-накрая се е завърнал в Стратфорд на Ейвън, но нови доказателства сочат, че връзките на Шекспир с Лондон са останали тесни дори след като е купил къщата. По-специално е известно, че той е посещавал столицата поне през 1614 г.

Къщата остава във владение на семейство Шекспир до 1665 г., когато е продадена от внучката на драматурга. Големият пожар в Лондон унищожава сградата година по-късно. През следващите векове мястото е използвано от различни институции, от печатници до търговски предприятия и жилищни помещения.

