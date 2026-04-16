Ново проучване за езика на кашалотите изуми учените

Ново проучване показва, че комуникационната система на кашалота има сложна структура, която наподобява човешката реч в много отношения. Не става въпрос само за звуци, а за организирана система от сигнали със собствена „фонетика“. Това съобщава вестник „Гардиън“.

Езикът на кашалотите

Кашалотите общуват чрез серии от кратки щраквания, наречени кодове. Анализът на тези сигнали показва, че животните могат да променят продължителността им, правейки щракванията по-къси или по-дълги и също така да променят височината на тона си, създавайки възходящи или низходящи звукови модели. Тези промени действат като „гласни“, които формират значение, подобно на начина, по който го правят в човешките езици.

Изследователите са открили, че тези звукови структури споделят характеристики с езици, където значението зависи от интонацията и дължината на звуците - включително китайски, латински и словенски. Статията, публикувана в списание Proceedings B, отбелязва, че комуникацията на кашалотите показва сходства с човешката фонетика и фонология и е пример за независимото формиране на сложни езикови системи.

Учените подчертават, че вокализациите на кашалотите са сред най-сложните, известни в животинското царство. Те не се свеждат до повтарящи се сигнали, а се състоят от няколко взаимосвързани нива, които едва сега започват да се изучават подробно.

Проучването е извършено като част от проекта CETI (Cetacean Translation Initiative), който изучава кашалотите близо до Доминика. Целта му е да се дешифрира значението на техните звуци и да се разберат принципите на „езика“. За целта се използват съвременни технологии, включително изкуствен интелект, който позволява обработката на големи количества аудио данни.

Основателят на проекта Дейвид Грубер заяви, че резултатите показват, че хората не са единственият вид с напреднали системи за комуникация и социално взаимодействие. Кашалотите са способни да предават информация между поколенията в продължение на над 20 милиона години и човечеството едва сега е придобило инструментите, за да изследва това.

Изучаването на тези животни е сложно от поведението им: кашалотите могат да се гмуркат до 50 минути в търсене на калмари и да прекарат около 10 минути на повърхността. Именно през този период те активно обменят звукови сигнали, като стоят близо един до друг.

Учените също така отбелязват, че ако премахнете паузите между щракванията, в звуците се появяват модели, подобни на човешката реч.

Лингвистът Гаспер Бегус, който ръководеше изследването, отбеляза, че нивото на сложност на този „език“ надвишава известните примери при папагали или слонове. Той добави, че въпреки различния си начин на живот, кашалотите показват много прилики с хората, особено в социалното поведение.

Проектът CETI планира да идентифицира поне 20 различни вокализации, свързани със специфични дейности, като гмуркане или сън. Учените признават, че пълното разбиране на езика на кашалотите и осъществяването на взаимна комуникация ще отнеме време, но те вярват, че това е постижима цел в бъдеще.

