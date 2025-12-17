Ексклузивно по SkyShowtime: Филмът „Мисията невъзможна: Възмездие“ е наличен за стрийминг от днес

Зашеметяващата осма част от емблематичната поредица „Мисията невъзможна: Възмездие“ е налична за стрийминг ексклузивно от днес, 17 декември. Във филма Итън Хънт (Том Круз), емблематичният герой от поредицата, трябва да се изправи срещу нов и изключително опасен враг - изкуствен интелект, наречен „Същността“. Заедно с Круз, последната, изпълнена с екшън, част включва звезден актьорски състав, сред който Хейли Атуел, Винг Реймс, Саймън Пег, Джанет Мактиър, Хана Уадингам, Марк Гатис и Анджела Басет. Сценарият е на Кристофър МакКуори и Ерик Джендресен, а режисьор е Кристофър МакКуори.

„Мисията невъзможна: Възмездие“ се присъединява към нарастващата библиотека от вълнуващи блокбастъри от 2025 г., налични за стрийминг в SkyShowtime, включително Anora, Nosferatu, The Brutalist и Wicked.

Други заглавия от поредицата, които вече са достъпни в SkyShowtime, са: „Мисията невъзможна“, „Мисията невъзможна“ II, „Мисията невъзможна“ III, „Mission: Impossible – Ghost Protocol“, „Мисията невъзможна: Режим Фантом“и „Мисията невъзможна: Разпад“.

„Мисията невъзможна: Възмездие“ се разпространява от Paramount Global Content Distribution.

Месечният абонамент за SkyShowtime за план „Стандартен с реклами“ е 3,99 €, за план „Стандартен“ е 5,99 €, а за план „Премиум“ е 8,99 €.