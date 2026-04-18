Стотици хора спасиха рядък вълк в Южна Корея (ВИДЕО)

18 април 2026, 23:16 часа 47 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Двегодишен вълк на име Ньокгу бе издирван в продължение на девет дни в Южна Корея като за съдбата му следеше почти цялата страна. Ньокгу бе успял да прокопае тунел под оградата на зоопарка O-World в Теджон, където бе роден, и на 8 април бе избягал. Ньокгу е корейски вълк (Canis lupus coreanus, част от по-широката група на азиатските вълци Canis lupus chanco), който е почти изчезнал в дивата природа в Южна Корея. Една от мисиите на зоопарка O-World е да се опита да възстанови популацията на корейските вълци като за целта през 2008 г. са били доведени седем вълка от руската Саратовска област и Ньокгу е техен потомък. 

Природозащитници се опасяваха, че вълкът няма да оцелее в дивата природа или че ще бъде убит при опит за залавяне: такъв печален случай имаше през 2018 г., когато 8-годишна пума на име Поронги избяга от същия зоопарк и беше застреляна от полицията.

Повече от 300 полицаи, пожарникари и войници участваха в издирването на вълка, местни жители също се опитваха да помогнат.  

Още: Вълкът, ухапал жена, е пуснат на свобода

За да привлече Ньокгу, зоопаркът пускаше записи на вълчи вой и съобщения за посетителите по високоговорителите – звуци, с които вълкът бе отраснал и познаваше.

Дори южнокорейският президент Лий Дже-мьонг коментира бягството на вълка: "Искрено се надявам да няма човешки жертви и се моля Ньокгу да се върне жив и здрав". Накрая, късно в четвъртък вечерта, след съобщения за видян вълк близо до магистралата, спасителен екип успя да приближи достатъчно до беглеца и да изстреля стрела с транквиланти. 

Вълкът бе отведен в зоологическата градина, където ветеринари го прегледаха: рентгеновата снимка показа рибарска кука в стомаха му, която бе отстранена. Сега Ньокгу се възстановява и известно време ще бъде държан отделно от другите животни.

Още: Спасиха мистериозни кучета вълци (ВИДЕО)

Елена Страхилова Отговорен редактор
