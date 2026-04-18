Дортмунд и Леверкузен с неочаквани издънки в Бундеслигата – битката за Европа се завърза

18 април 2026, 18:44 часа 357 прочитания 0 коментара

Два от най-именитите германски отбора допуснаха изненадващи издънки в битката си за челото в Бундеслигата. Става дума за Борусия Дортмунд и Байер Леверкузен. В двубои от 30-ия кръг на местното първенство „вестфалци“ отстъпиха като гост на Хофенхайм с 1:2, докато „аспирините“ загубиха у дома от Аугсбург също с 1:2. По този начин битката за местата, даващи право на участие в евротурнирите се завърза още повече.

Как се развиха срещите

Niederlage – ein später und zweiter Handelfmeter beschert den Gastgebern drei Zähler.

Хофенхайм поведе в края на първата част, след като Крамарич бе точен от дузпа. Борусия Дортмунд стигна до изравнително попадение чак в 87-ата минута, когато Гираси се разписа .В осмата минута на продължението обаче Хофенхайм получи втора дузпа, която отново Крамарич отбеляза.

Байер Леверкузен пък поведе още в 12-ата минута на домакинството си на Аугсбург. Точен за „аспирините“ бе Патрик Шик. Само 180 секунди по-късно обаче гостите изравниха чрез Ридер. В седмата минута на даденото от съдията продължение на срещата Аугсбург получи право да изпълни дузпа, която бе реализирана отново от Ридер.

Класирането в Бундеслигата

Лидер в класирането в Бундеслигата е Байерн Мюнхен, който има 76 точки от 29 мача. Втори е Борусия Дортмунд с 64, но и двубой повече. Щутгарт е трети с 56 точки от 29 мача. Толкова има и четвъртият РБ Лайпциг. Хофенхайм е пети с 54 точки от 30 двубоя, докато Леверкузен е шести с 52 пункта от 30 срещи.

Бойко Димитров
Бундеслига Борусия Дортмунд Байер Леверкузен Хофенхайм Аугсбург
