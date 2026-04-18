"Утре ще е тотален хаос": Хиляди отказаха да са в секционните комисии, а новите "хал хабер си нямат от избори"

На изборите утре ще е тотален хаос. За първи път в секциите ще има повече нови хора, отколкото хора с опит.

Таказа прогноза прави блогърът Тома Николов в свой пост във Фейсбук, с който обрисува отвътре хаоса, който цари в секционните комисии в цяла България.

Хроника на един предизвестен хаос

"12 500 секции, 112 500 членове на СИК, десетки хиляди неявили се! 30 000 нови члена в повече, от старите отпаднали още толкова поради смърт, заболяване или нежелание повече да се участва в изборния процес! За първи път от много години насам в почти всяка секция има повече нови хора, отколкото опитни изборджии!", пише Николов.

Той обяснява, че в неговата секция днес трима от девет души не са се явили, а някои от новопостъпилите "хал хабер си нямали от избори".

"Масово имаше секции, които не можаха да съберат по трима души, че да отворят. Масово липсваха хора от ръководството на СИК, въпреки че председателят и секретарят бях ДЛЪЖНИ днес да са там! Но и кой да им каже? Много секционни членове не бяха прозвънени от председателите си, както е практиката. На много членове не беше дадена информация от партиите им кога и къде да дойдат, за да редят секцията днес, дори не знаят къде са секциите, в които са членове", пише още той.

Николов твърди, че обученията не са били платени, съответно посещаемостта им онлайн е била почти нулева, а методическите указания са нови и никой не ги е виждал и чел.

"В моята комисия не мога да намеря трети за утре вечер в РИК, никой не иска! Ако не дойдат девет - бумащина, ако дойдат всички - ще се настъпваме по пръстите, защото стаята е за първи клас! Дошли са повечето за 14-15 часа работа и едни хубави кинти, за 30 лева не им се виси още 5-10 часа в Арена 8888", категоричен е Николов.

"Утре ще е тотален хаос", сигурен е той.

"Отсега знам, че от РИК дори няма да се мъчат всички комисии да са в пълен състав, а ще ги пускат да работят за ЦЕЛИЯ ДЕН (по-рано се разрешава само в първите два часа) при състав поне пет от девет!", смята той.

Според него е крайно време съставите на СИК да се професионализират, "вместо да хвърлим 45 милиона на вятъра за аматьорски изпълнения и купища грешки, изгубени флашки и чували с бюлетини!"