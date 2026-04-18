Илия Груев и Лийдс с поредна важна стъпка към оцеляването във Висшата лига

18 април 2026, 19:22 часа 347 прочитания 0 коментара

Футболист №1 на България за 2025 година Илия Груев и неговия Лийдс направиха поредна много важна стъпка към оцеляването в английската Висша лига. Йоркширци победиха у дома Уулвърхемптън с класическото 3:0, като по този начин се отдалечиха от зоната на изпадащите. Както е известно, в предишния кръг Лийдс поднесе изненадата и се наложи с 2:1 като гост на Манчестър Юнайтед.

Груев влезе в игра от пейката 

Илия Груев стартира срещата от резерната скамейка на Лийдс. Родният национал се появи в игра в 78-ата минута, когато замени Брендън Аарънсон. Преди това домакините реализираха две попадения чрез Джъстин и Окафор. В 95-ата минута йоркширци получиха право да изпълнят дузпа. Зад топката застана Калвърт-Люин, който с прецизен удар оформи крайното 3:0 за Груев и съотборниците му.

Лийдс взе глътка въздух 

След успеха си Лийдс събра 39 точки и се намира на 15-то място във временното класиране във Висшата лига. Пред тях е тимът на Нюкасъл, който има 42 пункта в актива си. Тотнъм са на 18-та позиция в подреждането като имат 30 точки. Именно осемнадесетият е последния изпадащ отбор в английския елит. „Шпорите“ обаче са с двубой пасив спрямо Лийдс. До края на шампионата остават едва пет кръга.

Бойко Димитров
