Най-важните новини за деня: 18 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 април 2026 г.

Денят за размисъл и новини от България

ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ НА 19 АПРИЛ 2026 Г.

Днешната събота е ден за размисъл преди утрешните предсрочни парламентарни избори.

ПЕЧАТАТ СПЕШНО НАД 300 000 БЮЛЕТИНИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 19 АПРИЛ, ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ НАПУСКАТ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ

Спешно се наложи да бъдат отпечатани нови над 300 хиляди бюлетини за Добрич и Шумен преди предсрочните парламентарни избори утре, 19 април. Причината са установени разминавания в номерацията на някои от кочаните с бюлетините и петна от мастило върху хартията, съобщиха от ЦИК, цитирани от БНТ. Също така часове преди изборите на места отново има проблеми с отказали се членове на секционни избирателни комисии - например в Бургас и Благоевград.

БАБХ СПЕШНО ТЪРСИ ПОЛИЦИЯТА: ЗАПЛАШВАТ С ПОБОЙ ХРАНИТЕЛНИТЕ ИНСПЕКТОРИ

Има данни за заплахи от собственици на магазини и кланници към служители от БАБХ, които правят проверки. Във Враца също беше отправена заплаха за саморазправа с наш колега. Това се случва ежедневно, налага се да прибегнем до полицейска помощ. Това заяви пред Нова телевизия изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. В някои от разкритите незаконни кланници ситуацията "покъртителна", заяви той. Още: С изтекъл срок на годност: БАБХ унищожи 366 кг месо в Луковит

Новото затваряне на Ормузкия проток

ИРАН НЕ ОТСТЪПВА НА ТРЪМП: ОТНОВО ЗАТВАРЯ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Иран не отстъпва пред американския президент Доналд Тръмп и отново предупреди, че затваря Ормузкия проток. Точните думи в британския всекидневник "The Guardian" гласят: "Иран заявява, че контролът над Ормузкия проток се върна към "предишното си състояние" поради морската блокада на САЩ". Още: Тръмп обяви, че Ормузкият пролив е напълно отворен, Иран го опроверга (ВИДЕО)

НОВАТА САГА С ОРМУЗКИЯ ПРОТОК ПРОМЕНЯ МИРНИТЕ ПРЕГОВОРИ: КАКВО СТАВА МЕЖДУ САЩ И ИРАН? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом на 19 април, че Иран се е опитал "да се измъкне" с днешното повторно затваряне на Ормузкия проток, но че Вашингтон води преговори с тях и до края на деня ще разполага с информация по въпроса за мирния процес. Брифингът дойде часове след като Техеран обяви ново блокиране на жизненоважния за световните доставки морски маршрут, а ирански катери са стреляли по търговски кораби в пролива.

АНАЛИЗ: СЛЕД КРАХА НА ОРБАН ТРЪМП СТАВА ТОКСИЧЕН ЗА КРАЙНАТА ДЕСНИЦА В ЕВРОПА

Тръмп е загубил всички съюзници: президентът на САЩ се е превърнал в токсичен дори за десните популисти, твърди Politico. Според изданието, след катастрофалното поражение на Виктор Орбан в Унгария стана ясно, че открита подкрепа за Тръмп може да се обърне срещу подкрепящите го и да се превърне в огромна услуга на противника. Агресивната политика на президента на САЩ към Европа и войната на Близкия изток са го направили токсичен дори за съюзниците му. Марин Льо Пен наскоро казала на членовете на своята партия да запазят дистанция от Тръмп.

РУСКАТА ЗАДНА ВРАТА НА ИРАН СРЕЩУ ТРЪМП

След като преговорите с Техеран първоначално не постигнаха бърза развръзка, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди блокада на иранските пристанища и корабоплаване. Централното командване на САЩ впоследствие поясни, че блокадата ще се отнася само за кораби, собственост на Техеран, или за такива, пътуващи към ирански пристанища. С характерното си самодоволство Тръмп написа: "Ако някой от тези кораби се осмели да наруши нашата БЛОКАДА, той ще бъде незабавно унищожен чрез същата смъртоносна система, която използваме срещу наркотрафикантите и техните лодки. Ще се справим с тях бързо и брутално".

Войната в Украйна

БЕЗ ПАРИ РАБОТЕТЕ: РУСКИ МИНИСТЪР И ОЛИГАРХ С БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА. УКРАЙНА ПАЛИ РУСКИ РАФИНЕРИИ И БАЗИ, ПОЛУЧИ ОТСРОЧКА ЗА ВЪНШНИЯ СИ ДЪЛГ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската икономика е в трудна ситуация, руският бизнес я усеща най-остро. Резервите ни са в голяма степен изчерпани, а рублата е по-силна, отколкото бихме искали (т.е. износът на Русия е затруднен), лихвените проценти са доста високи. Всичко това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област.

АКО ИМА АГРЕСИЯ СРЕЩУ СТРАНА ЧЛЕНКА: ЗАРАДИ ТРЪМП ЕС ТЕСТВА ОТБРАНА ПО МОДЕЛ "ЧЛ. 5 НА НАТО"

Европейският съюз ще проведе симулации на своя механизъм за взаимна помощ в случай на нападение – клауза от Договора за функционирането на ЕС, която придоби по-голяма актуалност на фона на напрежението в НАТО. Тези учения ще имитират процеса на вземане на решения, ако дадена държава членка поиска военна подкрепа от останалата част от ЕС, пише Bloomberg, позовавайки се на високопоставен служител от блока. Ученията ще се проведат сред посланиците на ЕС в Брюксел, а след това и на срещата на министрите на отбраната през май в Кипър, гласи информацията. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на лидерите следващата седмица на средиземноморския остров.

Времето в неделя

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 19 АПРИЛ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна. През нощта облачността ще намалее и над повечето райони ще бъде предимно ясно. Само на отделни места до полунощ ще превали слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще стихва. Сутринта в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 5°. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.