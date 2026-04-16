Забравена земя под водите до Индонезия разкри улики за далечното минало на човечеството

Ново откритие на учени оспорва дългогодишни представи за ранния човешки живот в Югоизточна Азия, съобщава Daily Galaxy. В океана между островите Ява и Мадура, учени са открили останките от това, което те наричат ​​първото подводно находище на фосили на хоминини, откривано някога в региона на Индонезия.

Вкаменен череп и хиляди животински останки , открити край бреговете на Индонезия, намекват за процъфтяващ свят, сега изгубен в океана.

„Те вярват, че са открили нещо повече от просто колекция от фосили - това може да е първото физическо доказателство за съществуването на праисторически континент, известен като Сундаланд, земна маса, която някога е свързвала голяма част от Югоизточна Азия през плейстоценската епоха“, пише изданието.

Откритието на учените се фокусира върху два фрагмента от черепи, идентифицирани като принадлежащи на Homo erectus, ранен прародител на съвременния човек. Костите, заровени в продължение на над 140 000 години под слоеве тиня и пясък, са били извадени от пролива Мадура по време на добив на пясък през 2011 г. Едва сега обаче изследователи, водени от археолога Харолд Бергхюс от университета в Лайден в Холандия, потвърдиха възрастта и вида на останките.

Находката е открита, когато работници близо до Сурабая, столицата на провинция Източна Ява, са изкопали седименти от морското дъно. По време на рекултивационните работи те открили фосилизирани останки, включително повече от 6000 гръбначни екземпляра. Мястото се оказва богата на изненадващо разнообразие от видове: комодски варани, водни биволи, елени и вече изчезнал род слоноподобни тревопасни животни, известни като Stegodon.

Сред останките са открити два фрагмента от човешки череп – фронтален и темен. Морфологията им е много подобна на фосилите на Homo erectus. Фосилите са датирани с помощта на метод, който определя кога седиментите са били изложени за последно на слънчева светлина. Изследователите стигат до заключението, че долината и нейното съдържание датират отпреди между 162 000 и 119 000 години.

Освен това, геоложкият анализ разкри очертанията на речна система, която някога е била част от древната река Соло, която вероятно е текла на изток през днешния шелф на хребета Сунда. Тази река е поддържала богата речна екосистема през късния среден плейстоцен. Долината, където са открити вкаменелостите, някога е била дом на разнообразна смесица от тревопасни и месоядни животни, включително видове елени.

Тези подробности предоставят рядък поглед към регион, който в крайна сметка е бил потопен от покачването на морското равнище преди между 14 000 и 7 000 години. Учените изчисляват, че топенето на ледниците от последния ледников период е повишило морското равнище с повече от 120 метра, заливайки ниско разположените равнини на Сундаланд и прекъсвайки връзките между континенталната част на Югоизточна Азия и нейните острови.

Анализът на животинските кости разкри отчетливи следи от порязвания. Това, отбелязват учените, предполага, че ранните хоминини в региона са използвали инструменти за лов и клане на големи животни: „Този ​​период се характеризира с голямо морфологично разнообразие и мобилност на популациите на хоминините в региона“, коментира Бергхюис.

Резултатите показват, че древното население се е адаптирало към околната среда, използвайки технологии, които са били сравнително напреднали за времето си.

Вкаменелости на видове, подобни на антилопи, подкрепят идеята, че този наводнен пейзаж е наподобявал повече савана, отколкото гъста джунгла. Наличието на едри тревопасни животни и елени допълнително подсказва, че тази област е осигурявала изобилие от хранителни източници както за животните, така и за ранните хора.

Фрагменти от черепи, открити в пролива Мадура, разширяват известния ареал на Homo erectus в Югоизточна Азия. Тези ранни хора са известни с по-високия си, по-изправен ръст, по-дългите си крака и по-късите си ръце – черти, близки до пропорциите на съвременния човек.

Откритието бележи повратна точка в изучаването на ранната човешка история в Азия. Чрез комбиниране на археологически, геоложки и палеоекологични методи, изследователите разкриха глава от човешката еволюция, която е оставала скрита под водата в продължение на хилядолетия.

