Програма на всички мачове на Световното първенство – 19.06.2026

Деветият ден на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада ще бъде „постен“ откъм мачове, в сравнение с последните няколко дни. За съжаление на феновете днешната програма на Мондиал'26 ще им предложи само три двубоя. Всяка една от срещите обаче обещава да бъде доста динамична и интригуваща, тъй като силите на замесените тимове са доста изравнени.

Ден №9 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Програмата на Ден №9 на Световното първенство по футбол ще бъде открита с мач между Канада и състава на Катар. След това предстои сблъсъка между Мексико и Република Корея. Последния двубой за деня ще бъде между тимовете на САЩ и Австралия.

В колко часа започват мачовете от Ден №9 на Световното?

Първият мач в програмата на Световното първенство по футбол е насрочен за 01:00 часа българско време. В 04:00 часа ще започне двубоя между Мексико и Република Корея, а срещата между САЩ и Австралия ще стартира в 22:00 часа.

Кои телевизии ще предават мачовете от Ден №9 на Мондиал'26?

Двубоите от деветия ден на Мондиал'26 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мачовете на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actulano.com.

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