Най-голямото животно в историята на Земята: Как сините китове са се превърнали в такива гиганти

Изследователи са разкрили тайната зад невероятния размер на сините китове - смята се, че заслугата за размерите на тези морски гиганти се крие в диетата и условият на живот в морска среда.

Тайната на сините китове

Сините китове се считат за най-големите животни, живели някога на нашата планета: тези морски гиганти могат да тежат до 150 000 кг и да достигнат дължина над 30 метра. За сравнение, смята се, че най-големият динозавър е тежал само 75 тона, половината от теглото на син кит. Но какво е направило сините китове толкова големи? Учените смятат, че всичко се дължи на живота във вода и храненето с малки същества, подобни на скариди, известни като крил, според Popular Science.

Прочетете също: Световен рекорд: Гърбат кит преплува 15 000 км, прекосявайки два океана

Факт е, че на сушата максималният размер на бозайниците е ограничен от гравитацията. Големите сухоземни бозайници имат огромни кости, масивни кръвоносни съдове и силни крака, които издържат на теглото им. С растежа на животните теглото им се увеличава значително по-бързо от здравината на костите им. Следователно, в даден момент увеличаването на размера би довело до това краката на особено голямо животно просто да не могат да поддържат теглото му.

Във водата гравитацията няма същия ефект. Вместо това, плаваемостта на водата помага за поддържане на теглото на водните бозайници: това е ключов фактор за това как сините китове са достигнали огромния си размер.

Според Крейг Макклейн, професор по биоразнообразие в Държавния университет на Луизиана, обаче, историята за това как сините китове са станали най-големите в историята на Земята е много по-сложна. В ново проучване професор Макклейн сравнява близо 7000 живи и фосилизирани животни, за да анализира факторите, които влияят върху размера. Резултатите показват, че водата не само намалява гравитацията, но и насърчава растежа на топлокръвните бозайници.

Факт е, че водата отвежда топлината от тялото много по-бързо от въздуха, така че бозайниците трябва да са по-големи, за да се топлят. В същото време, с увеличаването на размера на тялото, енергията, необходима за поддържането му, се увеличава. По този начин водните бозайници се стремят към оптимален размер на тялото поради енергийни компромиси.

По същество идеалният размер на животните е прецизно балансирана връзка между приема на енергия и скоростта на хранене. Професор Макклейн твърди, че водният бозайник може да стане огромен само ако консумира достатъчно храна, за да задоволи нуждите на по-голямо тяло.

Прочетете също: Мистерията на белите китове: ДНК анализ изумява учените

Учените смятат, че сините китове са пораснали много по-големи от другите водни бозайници, защото се хранят с крил. Крилът, който е дълъг само около 5 сантиметра, плува бавно и на гъсти групи. В хода на еволюцията сините китове са развили огромни усти и силно разширяема фарингеална торбичка под кожата си, което им позволява да се хвърлят напред и да поглъщат огромни количества крил наведнъж.

В същото време, търсенето на храна изисква много енергия, така че подобна стратегия за хранене би била енергийно полезна само за по-големи размери на тялото. Казано по-просто, сините китове са оцелели милиони години, защото са развили една от най-ефективните системи за масово хранене в природата.

Прочетете също: Глас от дълбините на океана, който озадачава учените от 40 години: Мистерията на най-самотния кит