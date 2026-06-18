Селекцията в Мадрид не спира: Реал се договори с национал на Аржентина, „кралете“ плащат крупна сума за халфа!

Реал Мадрид е постигнал споразумение с халфа на Челси Енцо Фернандес относно личните му условия. Това съобщи италианския трансферен специалист Николо Шира. Спорецд информациите националът на Аржентина е готов да подпише договор с „кралете“ до лятото на 2032 г. Ръководството на испанския гранд планира да изпрати официална на Челси за 25-годишния халф, която ще бъде за доста сериозна сума.

Енцо Фернандес е оценен на 90 милиона евро

Испанският вестник „Marca“ съобщи по-рано днес, че старши треньорът на „белия балет“ Жозе Моуриньо лично настоява за привличането на Енцо Фернандес. През миналия сезон аржентинският полузащитник има на сметката си общо 54 мача за Челси във всички турнири, в които е реализирал 15 попадения, а също така е направил и 7 асистенции.

Договорът на Енцо Фернандес с Челси е до лятото на 2032 г. Авторитетният портал Transfermarkt пък оценява халфа на 90 милиона евро.

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