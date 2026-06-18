Тайната китайска сонда пристигна на квазиспътника Камоалева

Китайският космически кораб „Тиенуен-2“ пристигна на квазиспътника на Земята - Камоалева. Планирано е той да извърши уникално кацане на втората Луна на Земята и да събере скални проби от региона.

Тайната китайска мисия

Китайската национална космическа администрация изстреля космическия кораб Tianwen-2 към квазиспътника на Земята (469219) Камоалев през май 2025 г. Малко се знае за тази мисия. Дори за външния вид на китайската сонда може да се съди по една-единствена снимка, показваща част от секретното устройство. Преди това Китай предоставяше само обща информация за мисията. Американски експерти по космическата програма на Китай съобщиха, че Tianwen-2 наскоро е пристигнал до временния спътник и се очаква скоро да кацне на него, според Live Science.

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Квазиспътникът на Земята, Камоалева, е открит през 2016 г. Този обект обикаля около Слънцето и едновременно с това обикаля около Земята. Най-близкото му разстояние до нас е 4,6 милиона километра, което е приблизително 12 пъти по-далеч от Луната. Квазисателитите са временни спътници, които бавно обикалят около нашата планета, но никога не са гравитационно свързани с нея.

Смята се, че Камоалева е близо до нашата планета от приблизително 100 години и ще престане да бъде временен спътник след приблизително 300 години. Камоалева, която е широка от 40 до 100 метра, се смята от учените за фрагмент от Луната, отчупил се след удара на голям астероид. Една от целите на мисията Tianwen-2 е да определи произхода на Камоалева.

Според американски експерти, Tianwen-2 е влязъл в орбита около временния спътник на Земята около 7 юни. Очаква се секретната сонда да кацне върху космическата скала на 4 юли, за да събере проби от скали, вероятно използвайки нова технология за сондиране. Очаква се апаратът да събере приблизително 100 грама проби. През април 2027 г. китайската сонда е планирана да напусне Камоалева и през ноември същата година да пусне капсула, съдържаща пробите, в земната атмосфера. След това апаратът ще прелети отвъд Марс, където ще изучава обекта 311P/PanSTARRS, който има свойства както на комета, така и на астероид.

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Камоалева се завърта бързо около оста си – веднъж на всеки 30 минути. Не е ясно обаче дали е твърда скала или съвкупност от по-малки скали, държани заедно от гравитацията. Китайски учени казват, че се очаква Тиенуен-2 да картографира повърхността на обекта, което ще им позволи да разберат плътността на квази-спътника и да определят оптималното място за кацане.

Ако космическата скала е купчина камъни, китайската сонда ще използва роботизирана ръка, за да събира проби, докато за кратко докосва повърхността и след това се задържа над нея.

Но ако Камоалева има по-твърда повърхност, Тианвен-2 ще се опита да кацне директно върху космическата скала и да се закрепи на място преди сондирането. Американски експерти казват, че този метод на кацане никога преди не е бил опитван на астероид.

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