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Легенда на „трите лъва“: Хари Кейн е най-великият английски нападател!

18 юни 2026, 15:44 часа 293 прочитания 0 коментара

Гари Линекер отпразнува изравняването на рекорда на Хари Кейн за Англия по голове на Световно първенство, като нарече голмайстора на Байерн Мюнхен „най-великия английски нападател, който някога сме имали“, предаде ДПА. Нападателят на баварците се изравни с легендарния си колега, като двамата имат по 10 гола на Световно първенство. Кейн реализирапо две попадения при победата с 4:2 над Хърватия.

Линекер се пошегува, че е достигнал двуцифрен брой голове в два турнира - през 1986 година в Мексико и през 1990 в Италия - докато Кейн е на третото си Световно първенство, след като участва през 2018 в Русия и2022 в Катар.

Кейн и Линекер имат по 10 гола на Световно първенство с екипа на Англия

Но бившият водещ на BBC беше недвусмислен относно мястото на капитана на Англия и водещ голмайстор за всички времена сред нападателите на страната. „Абсолютно съм доволен, че Кейн изравни моя рекорд“, каза Линекер в подкаста The Rest is Football. „Добре дошъл в клуба на двуцифрените играчи. Страхотно е. Искам да кажа, може би му е отнело едно Световно първенство повече. Съвсем сериозно, Хари Кейн е, според мен, най-великият английски нападател, който някога сме имали. Наистина мисля така сега. За мен всестранната му игра е това, което го отличава от всички останали“, категоричен е Линекер.

Съводещият на Линекер и бивш капитан на Англия Алън Шиърър каза: „Хари Кейн е видял вече Меси, Мбапе и Холанд да влизат веднага и да вкарват голове“. Обръщайки се към Линекер, Шиърър добави: „Само въпрос на време е той да счупи твоя рекорд“.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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