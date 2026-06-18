Откритие: Преди 700 000 години катериците са се хранили с мамути, бизони и котки

Обикновено свързваме диетата на катериците с ядки и семена. Тези животни не се свързват с консумацията на месо, но ново проучване показва, че диетата им невинаги е била растителна. Учени са открили „капсула на времето“ с екологични данни, показващи, че по време на ледниковия период катериците са се хранили като зомбита, съобщава IFLScience.

Откритие за диетата на катериците

Изследователи са открили доказателства, че преди стотици хиляди години диетите на катериците са били много различни от това, което познаваме днес.

Откритието е направено от учени в района Клондайк в канадската територия Юкон: изследователи са открили дупки на катерици, които са останали запечатани в продължение на стотици хиляди години. ДНК анализ на екскременти, датиращи отпреди 700 000 до 17 000 години, е дал представа за процъфтяваща екосистема от ледниковия период.

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Учените отворили тази „капсула на времето“ с помощта на водни струи и открили множество фосилизирани катеричи изпражнения. Анализът разкрил, че древните катерици всъщност са се хранили не само с растения и насекоми, но и с мегафауна, включително: вълнести мамути, бизони и големи котки.

Земните катерици принадлежат към рода Urocitellus, който включва 13 вида. Известно е, че обичат да спят и могат да прекарват до осем месеца в годината в дупките си в състояние, подобно на зимен сън. Това предполага продължителна липса на храна, така че когато древните катерици са били будни, те изобщо не са били претенциозни към храната си.

Дори днес са известни случаи на катерици, които ядат убити животни, включително останки от собствения си вид. Освен това, в Калифорния са заснети катерици, докато ловуват други бозайници. По този начин учените отбелязват, че катериците всъщност са много по-кръвожадни, отколкото се смяташе досега, и това ново откритие показва, че това поведение се е развило при животните отдавна.

Според Микел Педерсен, молекулярен палеоеколог от Университета в Копенхаген, който е прегледал изследването, сред останките, открити в дупките, учените са открили останки от паразитни червеи, растения, прилепи, птици, вълнести мамути, бизони и големи котки. Някои доказателства също така сочат, че диетата на древните катерици може да е включвала и северноамерикански гепарди и пуми.

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Междувременно учените съобщават, че за първи път камера е заснела вълци да ловуват европейски бизони в девствената гора Беловежа. Европейските бизони са известни като „кралете на гората“, но тронът им е застрашен – видеото не показва директни доказателства за „директно убийство“, а обезумялото им поведение предполага, че хищниците са ловували успешно в други части на Европа, съобщава IFLScience.

Според учени от Полската академия на науките, интензивната междувидова битка е била заснета на 15 септември 2025 г. с помощта на скрити фотокапани дълбоко в Беловежката девствена гора, древна гора на границата между Полша и Беларус, където европейските бизони са били въведени отново през 50-те години на миналия век.

Заслужава да се отбележи, че вълците са умели хищници, способни да ловуват плячка до 1020 пъти собственото си тегло, включително лосове, елени и бизони. Те постигат това чрез комбинация от груба сила и издръжливост, както и от интелигентност и работа в екип.

В Северна Америка е известно, че вълците ловуват американски бизони, отделен вид, но в Европа подобни взаимодействия са много по-рядко срещани. Учените стигат до извода, че европейският бизон наистина е потенциална плячка за вълците. Ето защо, според учените, новите кадри са толкова важни за науката.

Известно е, че европейският бизон е бил унищожен в дивата природа до 1919 г., но е бил отново въведен в Беловежката пуща през 1952 г. За щастие, изследователите смятат, че е малко вероятно хищничеството на вълци да е достатъчно широко разпространено, за да причини намаляване на популацията.

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