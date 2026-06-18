Археолози откриха 4000-годишен град в Ирак, разрушен от война

По време на мащабни разкопки близо до град Ербил в Ирак, международен екип от археолози откри руините на монументално селище, датиращо от средната бронзова епоха. Учените смятат, че откритото укрепено селище, Кюрд-Кабурстан, е легендарният политически център на Кабра, който е претърпял внезапно и брутално разрушение преди 4000 години. Университетът на Централна Флорида съобщи за това уникално откритие

Уникални находки в разрушения дворец

Едно от най-важните открития е разрушеният източен дворец в долния град, където са запазени безценни исторически артефакти. Изследователите са открили 20 клинописни плочки и над 100 административни печата, разположени директно под дебел слой пепел.

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Откритите текстове се оказаха древни административни записи, документиращи движението на стоки, работна ръка и ежедневните дейности на двореца. Няколко плочки бяха датирани в рамките на няколко дни една от друга, което напълно съвпада с възможната хронология на внезапното падане на града.

Тези древни надписи в момента се изучават внимателно от водещи епиграфи от американски университети. Първоначалните резултати от дешифрирането показват, че някои текстове може да са пряко свързани с известната победна стела на цар Дадуши.

Учените споделят, че последиците от военната обсада са били катастрофални не само за архитектурата, но и за жителите на това древно селище. Вътре в разрушения дворец археолозите са открили останките на 17 души, загинали трагично по време на щурма.

Телата на починалите не са били погребани в официални гробове и са липсвали традиционни погребални принадлежности. Някои са били оставени точно там, където са починали; един мъж, по-специално, е бил намерен с лице надолу над каменен басейн.

Ръководителят на разкопките Тифани Ърли-Спадони нарича това доказателство най-поразителният археологически пример за древна обсадна война. Биоархеолозите планират да проведат изотопен анализ и древни ДНК тестове, за да определят произхода на починалите градски жители.

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За да установят истинския размер на града, учените провели магнитометрично заснемане на площ, обхващаща над 80 хектара. Сканирането разкрило монументална отбранителна стена с бастиони, която напълно обграждала това голямо селище.

Тези открития оспорват дългогодишното схващане, че само южните месопотамски градове като Вавилон са били исторически значими. Констатациите показват, че северните селища са били големи, добре укрепени и изключително важни политически центрове.

Извън дворцовия комплекс археолозите са открили добре запазена улица със сложна дренажна система и жилищни райони. Всички тези детайли убедително сочат съществуването на високо организирано градско общество, а не просто отдалечен провинциален град.

Припомняме, че археолози откриха тунел с дължина приблизително 50 метра, издълбан в скала близо до Йерусалим. Предназначението и възрастта му остават загадка за учените. Откритието е направено близо до кибуц Рамат Рашел по време на подготвителни работи за изграждането на нов жилищен квартал.

Археолозите съобщиха, че първоначално са открили естествена карстова кухина в скалистия терен. По-нататъшно проучване разкри, че тя е част от много по-голяма подземна структура – ​​тунел с дължина приблизително 50 метра, издълбан в скалата. Част от тунела остава затрупан поради свлачища, така че пълният му размер и истинско предназначение все още не са определени.

Археолозите споделят, че към подземния комплекс водят стълби до специално издълбан вход. Вътре структурата е запълнена със слоеве почва, натрупани там през много дълъг период от време. По време на разкопките на обекта, археолозите открили, че на някои места тунелът е достигал височина от приблизително пет метра и ширина от три. Учените отбелязват, че изграждането на подобна конструкция е изисквало значителни ресурси, щателна организация и значителни усилия.

Но основната мистерия остава неразгадана: с каква цел е построен този тунел? Една от първите теории е, че структурата може да е била част от древна система за водоснабдяване или да е била използвана за търсене на вода. Тази хипотеза обаче е отхвърлена от учените, тъй като няма следи от мазилка по стените, типични за водните басейни, а геолозите не са запознати с наличието на подземни водоносни хоризонти в района. Освен това, изследователите не са открили признаци на продължително излагане на вода.

Експертите обмислят и теорията за селскостопанско или промишлено използване на тунела. Поради мащаба на конструкцията и липсата на подобни структури наблизо, това обяснение се счита за малко вероятно.

В момента най-убедителната теория е, че структурата е била използва за добив на тебешир. Археолозите предполагат, че тунелът може да е бил построен, за да се осигури достъп до слой тебешир, който е бил използван в строителството или за варови пещи. Това се поддържа от скални фрагменти на пода и вертикална шахта в тавана, която вероятно е служила като вентилационна шахта.

Въпреки това, няма категорични доказателства в подкрепа на тази теория. Възможно е строителството никога да не е било завършено и истинското предназначение на структурата да остава неизвестно.

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